Dudamel: “Me quedo con la sensación de que fue un clásico bien entretenido”

Universidad de Chile igualó sin goles ante Colo Colo y se extiende la racha de partidos sin poder ganar en el Monumental. Se llevan un punto importante en la carrera por escapar del descenso, aunque tras el encuentro desde el plantel la sensación fue de un sabor a derrota. Así lo hicieron saber sus protagonistas, conscientes de la sequía de victorias en Macul.

“Hemos dejado pasar una oportunidad importante de ganar tres puntos. Era una linda ocasión para romper esa estadística, pero lo importante eran los tres puntos y la ubicación en la tabla”, manifestó Rafael Dudamel sobre los 19 años sin que la U salga victoriosa del Estadio Monumental.

“Me quedo con la sensación de que fue un clásico bien entretenido y disputado. Nuestro equipo compitió a un buen nivel sin llegar al punto de excelencia que estoy seguro podemos alcanzar. Más que sumar un punto perdimos dos... Desde lo emocional el equipo respondió bien, estuvo tranquilo y con carácter”, añadió.

Quien también analizó el clásico fue Pablo Aránguiz. El volante fue pieza importante en la generación de juego de los azules y se retiró cabizbajo del encuentro. “Hicimos mérito para podernos haber quedado con los tres puntos. Fuimos superiores y tuvimos las ocasiones más claras. Me hubiese gustado sumar de a tres. Me voy frustrado, con un sabor amargo y gusto a poco. Hubiésemos podido cortar esa maldita racha de que no se puede ganar acá.”

“Nos quedan partidos por delante donde no tenemos que tener margen de error. Estamos en la parte alta y aspiramos a clasificar a una copa internacional. Si tenemos ese objetivo tenemos que sumar de a tres”, cerró el mediocampista.