Dybala por fin se cura del Covid-19 después de cuatro positivos

Pablo Dybala no esconde su alegría después de haber arrojado negativo al examen de Covid-19 que el cuerpo médico de la Juventus le realizó tras haber dado cuatro veces positivos en los últimos 46 días. "Se realizó, según el protocolo, la doble verificación con pruebas de diagnóstico (hisopos) para el coronavirus-Covid 19. Los exámenes arrojaron negativo. Por lo tanto, el jugador está curado y ya no está sujeto al régimen de aislamiento en el hogar”

“Mi imagen lo dice todo, finalmente curado de Covid-19 😆♥️”, escribió el atacante cordobés en su cuenta de Instagram. En la imagen se ve al futbolista con los brazos abiertos y gritando en el patio de su casa en Turín, donde se encontraba confinado junto a su pareja, la cantante Oriana Sabatini.

"Yo tuve síntomas más fuertes, me cansaba muy rápido, quería entrenar y me faltaba el aire. Ahí nos dimos cuenta que algo no estaba funcionando bien. Los test que nos hizo el club dieron positivos y ahí empezamos a tener más síntomas como la tos, sentíamos el cuerpo cansado y teníamos mucho frío. Pero no nos desesperamos, estábamos tranquilos porque los doctores nos dijeron que íbamos a estar bien”, contó el cordobés en una entrevista con el sitio de la AFA.