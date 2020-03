Dybala y sus días con el virus: “Me faltaba el aire, no podía hacer nada"

Uno de los futbolistas que dio positivo al coronavirus fue Paulo Dybala. El argentino de la Juventus evoluciona favorablemente en medio de la cuarentena en la que está junto a su novia, también contagiada. En una entrevista concedida por videollamada al canal oficial de la Juve, habló sobre su enfermedad y cómo mejora.

"Después de los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenarme, antes no podía hacer nada... Sentía que me faltaba el aire, no podía hacer nada. Después de cinco minutos de entrenamiento, sentía el cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor y mi novia (Oriana Sabatini) también, afortunadamente", declaró el ex Instituto de Córdoba.

Dybala es uno de los tres futbolistas de los turineses que dio positivo por el virus. Los otros son Daniele Rugani y Blaise Matuidi.