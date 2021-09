Edmundo Valladares arremete contra Facundo Ferreyra por su no a Colo Colo: “Así no se hacen las cosas”

Colo Colo enfrentó un día muy movido al cierre del libro de pases. Al mediodía, el argentino Facundo Ferreyra, quien estaba cerrada como incorporación del club, se arrepintió y dejó muy mal parada a la institución, que debió ir a buscar contra el tiempo al centrodelantero que estaba pidiendo Gustavo Quinteros. Así, llegaron al venezolano Christian Santos, cuando ya se acaba el plazo.

De todos modos, la decisión del transandino, quien además no contestó más el teléfono, desató la indignación de toda la mesa directiva alba, la que fue expresada por su presidente, Edmundo Valladares. “Más que decir si él le faltó o no el respeto a la institución, creo que cuando uno tiene un acuerdo de palabra y se ha avanzado en la confección de los contratos y finalmente sin mayor explicación a última hora se nos comunica que el jugador no viene, obviamente que es una situación que nos parece muy mala, que no compartimos”, partió señalando.

En ese contexto, el timonel agregó: “Creemos que así no se hacen las cosas. Para decir si se le faltó el respeto a la institución, cada uno tendrá que juzgar. Lo que sí le puedo decir es que nosotros tratamos de hacer las cosas como corresponden. Nosotros somos fieles a nuestra palabra. Cuando acordamos, cumplimos, y en este caso, el jugador no tenía ninguna convicción de llegar. Y nosotros ahora sí estamos muy contentos, porque hemos cerrado a un jugador que tiene todas las ganas de venir, que además es del gusto de nuestro cuerpo técnico y de nuestro gerente deportivo”.

En tanto, el gerente deportivo Daniel Morón también entregó sus sensaciones. “Algo de aprendizaje nos dejó este. Lamentablemente hay cosas que no dependen de uno. En esta oportunidad hablamos con el jugador y con su representante. Nuestro abogado estaba definiendo los últimos detalles del contrato, y que a último momento te llame el representante y te diga que no, es para decir: ¿Qué hice mal? Pero estamos en este club no para tirarnos al piso a llorar, sino que para ir a buscar una solución, y la encontramos. Estamos muy contentos”, señaló.

En tanto, el nuevo refuerzo fue anunciado y expresó su satisfacción por vestir la camiseta alba, lo que transmitió mediante un video.