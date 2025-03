El amague que dejó a Carlos Palacios en el suelo en el duelo entre Boca y Rosario Central

Boca Juniors volvió a celebrar este viernes. Después de su complicada eliminación de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima, el conjunto xeneize retomó la acción de la competencia local en medio de un ambiente complicado.

Así, los dirigidos por Fernando Gago tuvieron que salir con todo y encontraron el premio en los 9 minutos con el tanto de Giménez, mediante un cabezazo tras un rebote del portero Jorge Broun (ex Antofagasta) ante un disparo de Carlos Palacios.

En el complemento tuvo a la mano el 2-0 gracias al ex Colo Colo, quien efectivamente convirtió tras un pase de Cavani. Pero la acción se anuló por fuera de juego del uruguayo, decisión ratificada a través del VAR.

Claro que Palacios también fue protagonista de una llamativa jugada. Después de un saque de esquina mal ejecutado, Rosario Central armó un rápido contragolpe. En dos toques el balón llegó a los pies de Ignacio Malcorra, recibiendo la marca del chileno.

En medio de esta persecución, Malcorra realizó un amague que terminó complicando la estabilidad del chileno, quien terminó en el suelo. Su caída también provocó que su compañero Lautaro Di Lollo se desestabilizara, provocando una infracción que fue sancionada con tarjeta amarilla.

Ambiente tenso

En la previa del encuentro, mientras los capitanes estaban realizando el sorteo con el árbitro central, se logró escuchar el cántico de la barra de Boca Juniors, mandando un claro mensaje a los jugadores, entre ellos los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón.

“La camiseta de Boca se tiene que transpirar, y si no, no se la pongan, váyanse, no roben más”, fue el cántico que realizó la hinchada xeneize, con la clara molestia hacia los jugadores por no lograr clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores.

De hecho, la eliminación concretada el pasado martes había traído otra reacción inmediata. “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, coreaban mientras los jugadores de Boca abandonaban el terreno de juego cabizbajos por la dura derrota que los deja sin opción de entrar a la fase de grupos de la Copa libertadores y de la Sudamericana.