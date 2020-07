El América supera al Pachuca en su estreno por la Liga MX

Un buen debut tuvo el América en el Torneo Guard1anes 2020 del fútbol mexicano. Vencieron 1-2 en su visita al Pachuca. El partido no contó con la presencia de chilenos. En los Tuzos no fue citado Víctor Dávila, mientras que en las Águilas no estará por un buen tiempo Nicolás Castillo, quien está en fase de rehabilitación de la trombosis sufrida a inicios de año.

En el segundo tiempo se cimentó la victoria para la escuadra del Piojo Herrera. En los 63', el uruguayo Federico Viñas abrió la cuenta. En los 90', a través de un lanzamiento penal, Sebastián Córdova hizo el segundo. En el séptimo minuto de tiempo añadido, el turco Colin Kazim-Richards descontó para el Pachuca, también de penal.

En otro partido del lunes, Atlético San Luis empató 1-1 con Juárez. Esta era el partido inaugural del certamen pero debió ser aplazado por un brote de coronavirus en el visitante. En el local, estuvieron los argentino-chilenos Matias Catalán y Ramiro González. No estuvo en la cancha Luis Felipe Gallegos. En Juárez, Bruno Romo jugó los 90'.

La fecha inaugural se cierra este martes, con el choque entre el Monterrey de Sebastián Vegas y el Toluca, que se iba a jugar originalmente el domingo pero que fue reprogramado por la amenaza del huracán Hanna.

Primera fecha

Necaxa 0 - 3 Tigres

Chivas 0 - 0 León

Cruz Azul 2 - 0 Santos Laguna

Tijuana 3 - 1 Atlas

Pumas 3 - 2 Querétaro

At. San Luis 1 - 1 Juárez

Pachuca 1 - 2 América

Más tarde: Mazatlán - Puebla

Martes, 20.00: Monterrey - Toluca