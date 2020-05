El Araña Olivares dispara contra River Plate: “Lo tendrían que haber descalificado de la Copa de los doping"

Raúl Olivares no olvida una de las derrotas más dolorosas de su carrera. En 2017, el Wilstermann sufrió un rotundo 8-0 ante River Plate en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En la ida, el equipo boliviano se había impuesto por 3-0.

Ese torneo estuvo marcado por los dopajes positivos que en principio se les atribuyeron a siete jugadores del equipo argentino, aunque, finalmente, solo dos fueron confirmados: los de Camilo Mayada y Lucas Martínez Quarta.

El guardameta formado en Colo Colo no olvida esa situación. “Nosotros nos habíamos enterado de lo de los doping positivos. Fue una noticia muy grave, pero no tuvo el impacto que tendría que haber tenido. A River lo tendrían que haber descalificado, sin dudas. No sé quién le bajó el perfil a la noticia de los dopings”, se quejó en una nota al canal de YouTube La Nota con Roma.

Después, recordó el partido y la superioridad del equipo transandino. “Nunca vi el ritmo que puso River esa noche, en ningún equipo. Ese nivel era del Barcelona o el Real Madrid. Nosotros presentamos un esquema totalmente defensivo y cuando empezó el partido estábamos con exceso de confianza", manifestó.

Finalmente, enfrentó las suspicacias que generó el rendimiento del Wilstermann esa noche en Núñez. “El mejor negocio para mi era ganarle a River”, sentenció.