El arco vacío, el mal en común de Chile y Uruguay

Este jueves comienzan las Eliminatorias más extrañas de las que se tenga memoria. La pandemia del coronavirus alteró de sobremanera no solo el calendario, sino que también la preparación de las selecciones. En ese sentido, los elencos de la Conmebol deben afrontar el arranque del camino a Qatar 2022 con bajas. Chile y Uruguay no salen de ese fenómeno. Y si hay algo en común entre la Roja y la Celeste es que el arco es un dolor de cabeza para sus seleccionadores. Los metas estelares no estarán en el Centenario de Montevideo.

El lesionado Claudio Bravo es una de las tantas bajas de la Selección. Ante ello, Reinaldo Rueda convocó a Gabriel Arias, Omar Carabalí y Brayan Cortés. El 1 de Racing está llamado a ser el estelar ante los charrúas. Pese a que se trata de un golero con experiencia y que milita en una liga competitiva, su actuación en la Copa América siembra las dudas en el ambiente.

¿Cómo llega Arias al debut clasificatorio? El fútbol argentino aún no retoma su desarrollo. La difícil situación del país por el coronavirus aún no permite una calendarización para la nueva Liga Profesional de Fútbol. Entonces, la actividad del ex Unión La Calera se remite a la Copa Libertadores. Jugó tres partidos con Racing post confinamiento, en los cuales recibió dos goles (un penal y un autogol). La Academia clasificó a los octavos de final del certamen. Al igual que en la exitosa era del Chacho Coudet, para Sebastián Beccacece su arquero titular es Arias.

En la Superliga 19-20, el golero jugó 22 partidos (1.930 minutos), recibiendo 22 goles. Contabilizó 48 atajadas y un 60% de precisión en pases.

“Siempre es lindo estar acá. Arranca una etapa nueva, así que hay que venir con las mejores vibras, intentar hacer siempre lo mejor y mantener un mensaje positivo y empujar todos para el mismo lado en este inicio de clasificatorias”, dijo el arquero este lunes, en el inicio de los trabajos de la Roja. “Ojalá nos vaya bien a todos y que todos los chicos nuevos que se están sumando puedan adaptarse lo más rápido que es lo mejor para todos. Ojalá que nos vaya bien”, agregó.

¿Quién reemplaza a Muslera?

Hace años que el dueño del arco de la selección uruguaya es Fernando Muslera. El meta del Galatasaray es una de las principales ausencias de Óscar Tabárez, porque tuvo que ser operado de una fractura de tibia y peroné. Precisamente una de las principales interrogantes que presenta la Celeste para el jueves es determinar quién atajará. El Maestro tiene tres alternativas.

Campaña, Silva y Muslera, los tres goleros de Uruguay en el Mundial de Rusia. FOTO: GETTY IMAGES

No hay renovación en la portería charrúa. La apuesta es por la experiencia. Los tres arqueros nominados son mayores de 30 años: Rodrigo Muñoz (38), Martín Silva (37) y Martín Campaña (31). Muñoz, de Cerro Porteño, es el más longevo de la convocatoria uruguaya. A diferencia del jugador recién citado, Silva y Campaña son frecuentes en el combinado celeste, pero eclipsados por Muslera. Ahora tienen la chance de luchar por el puesto.

Nominalmente Campaña es el 2, pero su inactividad le juega en contra. El ex Independiente no juega desde el 14 de marzo, cuando estuvo en la portería del Rojo ante Vélez, por la Copa de la Superliga, justo antes de la suspensión por el Covid-19. Posteriormente, el jugador entró en conflicto contractual con el club de Avellaneda. Se consideró en libertad de acción por una deuda y estuvo meses entrenando por su cuenta en Uruguay. Al final, dejó el club y fichó en el Al Batin de Arabia Saudita.