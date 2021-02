El arengazo de los históricos albos: “Mírense el corazón y el escudo, que está en el mismo lado”

Luego de una pésima campaña en el campeonato nacional, y el empate 1-1 del pasado domingo frente a O’Higgins, Colo Colo tendrá que enfrentar mañana miércoles a Universidad de Concepción por la permanencia en Primera División. Jugadores históricos del Cacique se refieren a la pesadilla que están viviendo como hinchas del club. El particular banderazo de Leonel Herrera, Gabriel Mendoza, Humberto Cruz y Leonardo Véliz.

Para el exfutbolista y entrenador Leonardo Véliz, el partido frente a O’Higgins fue una vergüenza. “Sentí una indignación. Aunque hubiese ganado Colo Colo 1-0, hubiera sentido la misma indignación, porque no jugaron nada”, dice el Pollo.

Leonel Herrera Silva, ídolo albo que marcó el 3-0 de Colo Colo a Olimpia en la final de la Copa Libertadores de 1991, también se queda con una sensación amarga. Y es que para Chuflinga chico estaban todas las condiciones para que los colocolinos se quedaran con la tranquilidad de permanecer en primera. “Hicimos un gol comenzando el segundo tiempo y O’Higgins se quedó con un jugador menos. A estas alturas hay errores que no se pueden cometer, como la expulsión de Bolados, el penal de Falcón y el no tener la capacidad de aguantar el balón en los minutos finales”, comenta.

En cuanto a Humberto Cruz, referente de Colo Colo que fue bronce en el mundial de Chile 1962, la posición en la que se encuentra su amado club se debe a los errores que los mismos jugadores cometen, y a la ausencia de público. “Están presionados y no tienen el fervor de la hinchada. El jugador albo se multiplica y se concentra más cuando tiene los gritos de su gente aportándole calor al partido”, defiende el Chita.

¿A quién se debe apuntar por el desastre de espectáculo que está dando Colo Colo? A todos los que armaron el equipo: tanto la directiva como el cuerpo técnico y los jugadores. Al menos eso es lo que sostiene Cruz, quien también explica que hoy en día los técnicos extranjeros no enseñan nada. “Cuando trajeron a Marcelo Bielsa, El Loco sabía mucho y uno aprendía algo de él. De estos técnicos de ahora no se aprende nada. De repente sacan resultados, pero cuando pierden lo hacen en su casa. Si tú tienes un equipo que es ganador no pierdes en casa ni afuera”, sentencia el exdefensa.

Gabriel Mendoza, figura de Colo Colo a principio de los 90′ y ganador de la copa Libertadores en 1991, también arremete en contra de todos. “Estamos sufriendo a full. No es ansiedad ni tristeza, es sufrir. Esto es culpa compartida de todos los que no fueron capaces de hacer una autocrítica. Por ellos estamos en este mal momento como equipo. Se nota que no hay un líder en la cancha que diga las cosas”, afirma El Coca.

Hay quienes siguen seguros de que Colo Colo no descenderá, pero también quienes no dan nada por sentado. “El Cacique va a ganar incluso si juega mal. El jugador del Colo, si anda con la cuerda, le gana a cualquiera”, afirma el Chita Cruz.

Para Herrera no hay certeza de que El Popular se salve: “Yo creo que Colo Colo la va a tener muy complicada. La U de Conce tiene muy buenos jugadores, y su DT le dio descanso a la mayoría este fin de semana, por lo tanto van a llegar frescos. Ellos también jugarán el partido de su vida, y es que hay muchas cosas en juego: permanecer en primera, los contratos de los jugadores y la proyección de los equipos”.

Véliz, por su parte, hace énfasis en que Colo Colo llega con cuatro jugadores menos, y hace un emotivo llamado al compromiso de los jugadores con el club. “Yo quiero apelar a la historia de Colo Colo para decirles: mírense el corazón y mírense el escudo, que está en el mismo lado. Ahí hay un cacique, hay una historia, un compromiso con David Arellano”.

Para Coca Mendoza, “pase lo que pase el miércoles, hay que hacer un cambio radical: poner más énfasis en las inferiores y contratar jugadores que mojan la camiseta, ya que las últimas contrataciones pasarán sin pena ni gloria.”

Para finalizar, el Chita Cruz menciona a Quinteros como la solución al presente de El Cacique. “El hombre que los esta dirigiendo debe decirles a los jugadores que todo depende de ellos. Tiene que recordarles que esta es su profesión y que están en uno de los clubes más grandes de Sudamérica”, afirma.

Y cierra Coca: “Somos la institución más grande del país y no me imagino a Colo Colo en segunda, el miércoles vamos a sufrir como nunca”.