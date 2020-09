El básquetbol en Chile volverá recién en 2021

El baloncesto chileno tendrá que seguir esperando. Esto, porque se confirmó que ni la Federación de Básquetbol de Chile ni la Liga Nacional tendrán actividades en lo que resta de 2021, debido a las consecuencias que ha venido dejando la pandemia desde marzo, cuando se pararon las competencias cesteras.

FebaChile publicó un comunicado en su sitio web indicando “la suspensión de todas las competencias federativas programadas para este 2020, dado que la situación país en referencia a la pandemia hacen inviable su realización”. Esto significa que no se realizarán “Campeonatos Nacionales, Liga Nacional Femenina (LNF), Liga de Desarrollo FebaChile” ni “las Finales de Clubes en categorías formativas femeninas y masculinas”.

“La celebración de los Campeonatos Nacionales, por ejemplo, requiere la realización de eliminatorias previas, etapa que conlleva varios meses para su preparación y desarrollo. Lamentablemente, los tiempos no nos dan, la pandemia no está superada aún. Volver requiere cumplir diversos protocolos que muchos de nuestros asociados no están en capacidad de cubrir desde el aspecto económico, pensamos es la decisión más responsable en pro de la salud”, justificó Iran Arcos, presidente de FebaChile, en el mismo comunicado.

Por otro lado, la Liga Nacional anunció que volverán a las canchas en 2021. Proyectan que en enero podría realizarse el retorno, primero con la Copa Chile a partir del 9 de ese mes y después con LNB, casi llegando a febrero. “En ambas circunstancias, el formato de la competición se definirá según cantidad de equipos participantes y situación sanitaria del país”, señala un comunicado publicado por la principal competencia cestera del país.

Según indican, en la última reunión de la Comisión de Torneos y Competencias de LNB se consultó a jugadores, técnicos y dirigentes para llegar a la conclusión de que enero es el mes ideal para el regreso a la actividad y que, además, se determinó el formato de torneos para los próximos cuatro años, que contempla Copa Chile, Liga Nacional, una Supercopa y la Segunda División, que comenzará en marzo de 2021.