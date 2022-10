El Chorri se destapa: Cristian Palacios fue el héroe azul y se consolida como el goleador de la era Miranda

Cristian Palacios es el héroe azul. El extenso y dividido clásico universitario fue para la U en el global. Pese a que la UC se fue en ventaja luego de los polémicos cinco minutos disputados en Valparaíso, los 86 restantes jugados en Rancagua fueron para Universidad de Chile, que remontó con un doblete de su goleador, Cristian Palacios. El 2-2 en la región de O’Higgins indica que el global es 3-2 para los laicos.

El uruguayo renace. En serio. Si bien en el primer semestre tuvo una positiva producción goleadora, parecía que su 2022 estaría marcado por los penales errados frente a Colo Colo. Sobre todo luego de no convertir ningún tanto en la era Diego López. No obstante, la tortilla se da vuelta. De la mano de Sebastián Miranda, el Chorri ya acumula cinco dianas. Tres de ellas frente a la UC.

En la ida, disputada en Santa Laura el 25 de septiembre, Palacios aprovechó un yerro de Matías Dituro para poner en ventaja a los azules y marcar la conquista que a la postre sería definitiva. Luego se abrazaría dos veces frente a Audax Italiano, en la derrota del cuadro laico. Entre medio la U ganó en La Serena y su artillero no pudo decir presente.

Cristian Palacios celebra el 1-1 de la U sobre la UC. Foto: Sebastián Rubilar/AgenciaUno

Esto no provocó cambios en el plan inicial de Miranda. En El Teniente, Palacios apareció desde el arranque y volvió a brillar. Cuando el cronómetro marcaba 14′, un buen centro de Lucas Assadi desde el sector izquierdo fue pivoteado por Emmanuel Ojeda y empujado por el goleador. Con eso, la U ya avanzaba. Pero no se conformaron. Restaban poco menos de veinte minutos cuando Alfonso Parot jugó la pelota en corto, lo que leyó bien Palacios. Cazó la esférica, dejó en el camino a Gary Kagelmacher y batió a Dituro con un esquinado tiro. El golero se quedó parado. El nuevo héroe de la U tuvo tiempo para acomodarse y disparar. Al instante, abrazos al por mayor de sus compañeros.

La escuadra de Sebastián Miranda se ponía en ventaja. Cerca del final, la UC lo empató. Esto no cambiaba el panorama, de todas maneras. Consumada la clasificación estudiantil, los flashes de los reporteros gráficos se van con Cristian Palacios, que marcó los tres goles de Universidad de Chile en la llave. El artillero de la U en el curso 2021-22, que ahora se ilusiona con jugar la próxima Copa Libertadores.

“Estoy muy contento. Encontramos los goles y pudimos pasar. El arco se me abre gracias al trabajo del equipo, pero aún no logramos nada. Yo debía tener paciencia, sabía que en algún momento se me daría. Ahora disfruto de los goles”, declaró el uruguayo, tras el cotejo, al micrófono de TNT Sports.