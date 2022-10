José Mourinho, técnico de la Roma: “Merecimos al menos empatar en los dos partidos frente al Betis”

José Mourinho, técnico de la Roma, siempre deja alguna frase para el análisis después de sus partidos. Tras el empate en casa del Betis, por la Europa League, el lusitano aseguró -en su particular estilo- que ese punto los mantiene vivos en el torneo.

“Fue un partido de mucha presión, no fue un encuentro de grupo. Para nosotros fue una eliminación directa”, advirtió, a la vez que reconoció que “con todos los problemas que tenemos, hemos demostrado un gran corazón, nos merecíamos un empate, que es la vida”.

Asimismo, The Special One advirtió que “salimos vivos y ahora tenemos dos juegos para ganar; si no, estamos fuera. Es bueno porque tenemos que pensar solo en nosotros y no en otros equipos”.

Pero no todo fue bueno. Consultado por el trabajo de sus dos delanteros: Tammy Abraham y Andrea Belotti; el DT no dudó en exponerlos públicamente ante los medios.

“Parece que solo viste la primera mitad.... El primer tiempo Abraham y Belotti fueron desastre. Se lo dije, después del descanso salieron con las orejas rojas de tanto que se las tiré, pero en el segundo tiempo estuvieron fantástico. No se trata del gol, sino de soluciones como no perder el balón, atacar en profundidad o acercarse a él. Me gustó mucho la segunda parte”, explicó Mou.

Sin embargo, tampoco dudó en asegurar que su equipo nunca fue menos que el cuadro romano, tanto en el duelo de la semana pasada, como en el que jugaron en Sevilla.

“Merecimos al menos empatar en los dos partidos frente al Betis. Tuvimos carácter, estrategia, fortaleza mental. Pusimos nuestro corazón y nuestra calidad. Hay que seguir así hasta mediados de noviembre, después de enero seremos más fuertes. Debemos resistir este momento de gran desgracia”, aseveró el lusitano.