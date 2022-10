“Hay que seguir así”: Alexis Sánchez fue escogido el mejor jugador del mes en el Olympique de Marsella

Alexis Sánchez renace en Francia. El Niño Maravilla ha tenido un gran arranque en el Olympique de Marsella, consolidándose como una de las grandes figuras del elenco galo. En ese contexto, al artillero nacional le dieron el premio al mejor jugador de septiembre en su club.

Un premio que refleja el cambio que ha tenido el ex Inter. Con once partidos en el cuerpo, acumula seis goles en lo que va de temporada, dos de ellos en la Champions League, torneo donde igualó a Arturo Vidal como máximos anotadores chilenos en la historia, contando los duelos desde la fase de grupos en adelante.

“Esto me pone muy contento. Es parte de ganar los partidos. Hay que seguir así. Uno juega para que los fanáticos estén felices. Yo tengo una mentalidad ganadora. No me gusta perder y eso se contagia, mis compañeros deben pensar igual”, declaró el goleador histórico de la Roja, a los canales oficiales de la escuadra francesa.

En la misma línea, el tocopillano tuvo palabras para los hinchas del Marsella. “La afición es muy linda. Se siente en el entorno. Cuando juego trato de ganar para que ellos disfruten y tengan una alegría, porque nos apoyan todos los fin de semanas”, declaró.

El galardón que se lleva el delantero corresponde al premio del mes pasado. En esas cuatro semanas, el Olympique de Marsella disputó seis cotejos, con Alexis Sánchez marcando en dos de ellos. Además, ya acumula un gran comienzo de octubre, con otras dos dianas en solo tres partidos. Ambas en la Champions League, certamen en el que los marselleses no iniciaron bien, pero han remontado y actualmente se encuentran segundos de su grupo, en puesto de clasificación a los octavos de final.

Un segundo aire

Tras su salida del Arsenal a inicios de 2018, Alexis tuvo un pobre paso por el Manchester United y una irregular estancia en el Inter de Milán. Una vez confirmada su partida del club italiano se llegó a especular, incluso, que podía retornar a Sudamérica. No obstante, fue el mismo jugador quien se encargó de evitar aquello, cerrándole la puerta a River Plate, elenco argentino que ponía sus ojos en el chileno.

Tras negociar con el Olympique de Marsella, firmar y calzarse la camiseta rápidamente, el Niño Maravilla vive mejor inicio de curso en siete años, acercándose a las cifras de su segunda estación con el Arsenal.

Alexis Sánchez marca el 2-0 del Olympique de Marsella sobre Sporting de Lisboa. Foto: REUTERS/Pedro Nunes

Ad portas de sus 34 años, Alexis Sánchez pasa por un segundo aire en una carrera que venía alicaída. El talentoso futbolista parecía no reencontrarse con su mejor versión. Ahora, relegado a otra posición en el campo, si se compara con sus días de gloria en Inglaterra, se eleva como la máxima figura del tercero de la Ligue 1, detrás del PSG y el Lorient.

Los dirigidos por Igor Tudor, por plantilla, son los llamados a pelearle, o por lo menos perseguir, al millonario Paris Saint-Germain en la máxima competencia del fútbol de Francia. Por ahora se ubican a tres unidades. En lo que va de torneo, Sánchez vio las redes frente al Nice, en dos ocasiones, el Auxerre, el Lille, además de las dos conquistas por Liga de Campeones, ambas frente al Sporting de Lisboa.