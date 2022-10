Un ambicioso Alexis Sánchez se sincera tras otra noche de gloria: “Estoy muy contento, pero también quería marcar otro gol”

Alexis Sánchez vivió otra jornada de satisfacción en la Champions League. Incluso, el delantero se llevó el premio de la transmisión al mejor jugador tras anotar un gol en el 2-0 ante Sporting, en Lisboa. Tras marcar su décimo quinto tanto en el torneo, el atacante asegura que va por más.

“Estoy muy contento, pero también quería marcar otro gol. Estoy feliz por la victoria, por este equipo que no se relajó y tuvo una buena presentación”, afirmó el Niño Maravilla a ESPN.

Olympique de Marsella suma 6 puntos, tras dos triunfos consecutivos, luego de comenzar con dos derrotas en el Grupo D.

“Había que cambiar la mentalidad. Hay que estar concentrados, este es un partido de Champions y acá no puedes perder la tranquilidad en los 90 minutos”, aseguró el artillero histórico de la Roja.

Sin embargo, el Niño Maravilla volvió a referirse a la nueva posición en la que lo ocupa el técnico Igor Tudor. Un puesto que conoce, pero que todavía tiene que adaptarse un poco más.

“Lo he dicho antes, es complicado jugar solo en punta, porque dependo mucho de los que están detrás de mí. Como 9, si tienes una opción, tienes que meterla. En un momento me fui para atrás y metí dos pases de gol, que es lo que vengo haciendo. Me fui a la orilla dos veces y lo hice”, confirmó el tocopillano.

Asimismo, aseveró que “me tengo que adaptar a lo que dice el entrenador y tuve la oportunidad de hacer un gol. El entrenador me dice que fije a los defensas, que vaya al espacio y agregué lo que yo sé, que es entender el fútbol”.

Consultado sobre el cambio de actitud de sus compañeros, el ex Barcelona respondió que “hay que seguir, esto recién empieza. Esta carrera es corta y hay que tratar de mejorar todos los días. Mañana vuelvo a entrenar, porque siempre he dicho que el fútbol tienes solo una oportunidad y hay que aprovecharla”.

El subcampeón galo es segundo en el grupo y requiere terminar de buena manera en las dos fechas que faltan para el final de la fase grupal.

“Tenemos que estar concentrados para ganar cosas importantes. Este es un grupo joven, tenemos que estar todos unidos, eso es lo importante”, afirmó Sánchez.