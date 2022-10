No puede dar el salto: Sebastián Beccacece no llega al Elche al incumplir con los estándares de la UEFA

Sebastián Beccacece deberá esperar para dar el salto a Europa. El estratega argentino tenía todo acordado con el Elche, donde milita Enzo Roco, sin embargo, la Federación Española y una comisión de expertos de la UEFA determinaron que no posee los cinco años mínimos de experiencia para dirigir en el viejo continente.

A la hora de evaluar la situación, el comité a cargo no consideró el periodo en que el ex ayudante de Jorge Sampaoli estuvo al mando de la selección sub 20 de Argentina, comprendido entre 2017 y 2018. De esta manera, solo se tomaron en cuenta sus pasos por Universidad de Chile, en 2016; Defensa y Justicia, entre 2016 y 2017, luego retornando entre 2021 y 2022; más Independiente y Racing, ambos en el curso 2019-20.

Tras la negativa de la RFEF, el club comandado por Christian Bragarnik, precisamente el representante de Beccacece, se movió rápido y anunció la llegada de Jorge Almirón. “Es un técnico que conoce el proyecto y la entidad, asume este compromiso después de su primera etapa como franjiverde en la temporada 2020-2021. Mañana dirigirá la sesión de entrenamiento del primer equipo”, escribieron en un corto comunicado.

Carrera con altos y bajos

Una vez finalizada su primera experiencia como entrenador en Chile, en el banco de la U, Sebastián Beccacece ha dirigido solo en el fútbol argentino. El DT tuvo un bullado año en los azules, donde jamás llegó a los resultados esperados. Sin embargo, en Defensa y Justicia encontraría su lugar. En tres pasos distintos, llegó a acumular 53 por ciento de productividad. Además, en aquella institución sumó su, hasta ahora, único título: la Recopa Sudamericana de 2021.

No obstante, sus números azules no serían refrendados cuando dirigió a los dos grandes de Avellaneda. Si bien el porcentaje de productividad es similar, incluso superior en el caso de la Academia, al tratarse de dos equipos de mayor renombre, las directivas nunca estuvieron del todo conformes con la labor del otrora ayudante de Sampaoli.

En el último tiempo, tras su salida de Defensa, Beccacece ha sido puesto en la órbita de diversos clubes, entre ellos el Santos de Brasil y Boca Juniors. Más allá de los rumores, la negociación concreta fue con el Elche. Luego de confirmarse que no podrá dirigir en Europa, aún, el DT deberá seguir buscando club.

El Elche, donde milita el chileno Enzo Roco, depositaba su confianza en él tras un negativo arranque de temporada: son colistas en La Liga. Transcurridas ocho jornadas, suman dos empates, seis derrotas y ningún triunfo. Caída la opción del ex Universidad de Chile, sus fichas son puestas en un viejo conocido como lo es Almirón, quien, en su paso anterior, sumó un 33% de los puntos posibles.