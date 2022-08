El Inter oficializa su adiós: los números y las polémicas que deja el irregular paso de Alexis Sánchez por el cuadro lombardo

La partida de Alexis Sánchez deja más sombras que luces en Inter de Milán, después de tres temporadas y un gran esfuerzo económico. El delantero chileno nunca se pudo consagrar como titular y se marcha con menos de un tercio de los minutos posibles disputados.

Después de una semana de negociaciones, el club italiano finalmente oficializó la partida del atacante nacional, quien tiene todo acordado con Olympique de Marsella.

“FC Internazionale comunica que ha llegado a un acuerdo para la rescisión consensuada del contrato del delantero chileno Alexis Sánchez. El Club quiere agradecer a Alexis por sus tres temporadas en los nerazzurri culminando con la conquista de tres trofeos y le desea la mejor de las mejor para la continuación de la carrera”, escribió el club den sus redes.

Con esta termina la discreta estadía del delantero en el club. Es cierto que el chileno hizo goles importantes, como el que le dio al cuadro nerazzurro la Supercopa de Italia ante la Juventus. Sin embargo, el balance general del Niño Maravilla queda al debe.

Desde que llegó a la Capital de la Moda, primero cedido por Manchester United en 2019 y un año más tarde como traspaso definitivo, el goleador histórico nunca pudo doblar la mano de los delanteros titulares. No lo pudo hacer con Romelu Lukaku bajo el mando del técnico Antonio Conte, ni tampoco con Edin Dzeko en la última temporada, ya con Simone Inzaghi en la banca.

Discretos números

Des de que Sánchez llega al club, en agosto de 2019, el cuadro lombardo disputó 153 encuentros en todas las competiciones. El tocopillano jugó en 109 de esas presentaciones. Sin embargo, solo fue titular en 39 de los partidos que disputó, logró 20 anotaciones y asistió en 23 conquistas.

Un dato que revela la poca continuidad del atacante en la disciplina del cuadro lombardo es la cantidad de minutos que disputó en esos 109 duelos. El ex jugador de Arsenal jugó el 31% del tiempo: 4.294 de 13.830.

En ese escenario, sus mejores números están en la Copa Italia, un torneo menor en el panorama de Inter y en el que jugó el 69,4% de los minutos, a pesar de celebrar solo dos goles.

En contraste, en la Champions League fue considerado poco y nada, tanto por Conte como por Inzaghino. Estuvo en 12 de los 20 partidos con menos de un quinto de los minutos: 18,8%, además una sola conquista.

En la Serie A, entró a la cancha en 80 presentaciones del club en tres temporadas, con poco más del 40% del tiempo total de su equipo, escaso roce para uno de los jugadores mejor pagados del equipo en tres temporadas.

El balance total resume que Sánchez sólo fue titular en 39 partidos de los 153 posibles. Además, levantó tres trofeos: Un Scudetto, una Copa Italia y la ya mencionada Supercopa, donde fue el héroe tras anotar el gol en el último minuto del suplementario.

Lesiones y postergaciones

Sin embargo, el chileno padeció algunas lesiones que le impidieron destacarse en la ofensiva interista. La peor la sufrió en el inicio de su primera temporada, en 2019, cuando fue intervenido en el tobillo izquierdo. Estuvo casi tres meses fuera (84 días) y se perdió 14 encuentros de su equipo.

A finales de 2020, estuvo fuera casi un mes por un problema en los aductores y hace exactamente un año -en el inicio de su última temporada- padeció de problemas musculares que, primero, lo tuvieron 40 días sin jugar. Un par de meses más tarde recayó y se perdió otras dos semanas.

Asimismo, el jugador chileno nunca fue un titular por Simone Inzaghi, lo que encendió el ánimo de Sánchez. En los últimos son varios mensajes los que ha colgado el atacante en sus redes sociales, crípticos enunciados que tenían como destinatario los técnicos que no valoraron su titularidad.

“Si te rindes hoy, de nada sirvió el esfuerzo que hiciste ayer, nunca te rindas”, escribió en abril del año pasado, todavía con Conte en la banca.

En octubre pasado fue un poco más explícito, tras publicar un polémico enunciado: “Date cuenta. Tú puedes valer mucho, pero si estás en el lugar equivocado, no vas a brillar”, aseguró en su Instagram, con la foto de un Lamborghini enterrado en arena, en clara alusión al escaso tiempo que le daba Inzaghi.

En enero pasado, tras consagrarse como ídolo en la Supercopa de Italia fue más explícito en sus quejas: “Soy un campeón y no me dejan jugar. Me siento como un león en una jaula”.

En los últimos días, su producción de mensajes ha sido más prolífica. “Todos hablan, nadie sabe la verdad. La gente opina desde su posición. De afuera es diferente, vieran qué feo se siente”, explicó el 26 de julio pasado.

Asimismo, hace una semana volvió a referirse a su momento futbolístico, tras escribir que “he sido siempre profesional y exitoso”, aseguró la semana pasada”.