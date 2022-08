A Esteban Pavez no le gustó ganar por la diferencia mínima: “Quedamos con un sabor amargo, porque nosotros nos pedimos siempre mucho”

El líder del Campeonato Nacional, Colo Colo, recibía a uno de los colistas, Deportes Antofagasta, en el estadio Monumental y lo hacía pidiendo más aforo para el fútbol chileno. También con el envión anímico que significa ganarle al clásico rival, Universidad de Chile, y la convicción que entregan cuatro victorias seguidas. Y eso se reflejó en los noventa minutos, pues a ratos el compromiso entre albos y Pumas parecía un monólogo de la escuadra local y si bien el marcador no lo refleja, el Cacique fue mucho más que el equipo nortino.

ambién con el envión anímico que significa ganarle al clásico rival, Universidad de Chile, y la convicción que entregan cuatro victorias seguidas. Y eso se reflejó en los nove.ambién con el envión anímico que significa ganarle al clásico rival, Universidad de Chile, y la convicción que entregan cuatro victorias seguidas. Y eso se reflejó en los noventa minutos, pues -a ratos- el compromiso parecía un monólogo de la escuadra local y si bien, el marcador no lo refleja (1-0), el Cacique fue mucho más que el equipo nortino.ta minutos, pues -a ratos- el compromiso parecía un monólogo de la escuadra local y si bien, el marcador no lo refleja (1-0), el Cacique fue mucho más que el equipo nortino.

Quizás por lo mismo, los albos se fueron de la cancha con una sensación extraña. Habían conseguido por quinta vez consecutiva quedarse con los tres puntos, se mantienen solitarios en la cima de la tabla de posiciones, pero sentían decepción por no concretar todas las opciones de gol que se crearon.

“Tuvimos muchas posibilidades y situaciones que terminaron muy mal. No estuvimos precisos ni claros para terminar mejor las jugadas y en un partido que va 1-0 hay que asegurar el resultado. No pudimos concretar para jugar más tranquilos y eso será un trabajo para la semana”, aseguró Gustavo Quinteros en la transmisión de TNT Sports.

“La actitud y la voluntad de trabajar están. De hacer bien la presión, de ir en búsqueda del resultado, de arriesgar, porque arriesgamos, a veces estamos mano a mano, pero tratamos de jugar de esa manera para seguir sumando y mantener la distancia en la tabla, por lo que todo esto es mérito de los jugadores”, profundizó el entrenador.

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Pavez coincide

El juicio fue compartido por Esteban Pavez. “Quedamos con un sabor un poco amargo, porque nosotros nos pedimos siempre mucho y cuando terminamos los entrenamientos, siempre pedimos más. Hoy era para ganar por dos goles de diferencia”, lamentó. “Arriba no estuvimos finos y en los últimos veinte minutos del segundo tiempo queríamos marcar la diferencia y no lo hicimos nunca. Por eso no vamos un poco amargados. Nos faltó finiquito, paciencia, pero lo importante es que ganamos y estamos allá arriba solos”, amplió.

El mediocampista explicó, también, por qué el Cacique está en lo alto de la tabla: “Somos un equipo humilde y trabajador. Somos una familia adentro y no hay que reprocharse nada, porque dejamos todo en la cancha”.

Reconocimiento nortino

En Antofagasta, en tanto, hubo resignación. “Enfrentamos al mejor equipo del Campeonato, por lejos. La tabla lo marca y es el equipo que se perfila para cumplir con el objetivo importante que se ha propuesto. Felicito a Gustavo Quinteros por el trabajo hecho. Tomó el equipo en zona de descenso, el año pasado peleo el torneo y sigue construyendo equipo”, alabó el DT de los Pumas a su par albo.