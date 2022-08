¿Cuándo juega Colo Colo? ¿Cuál es el rival del Cacique por el Campeonato Nacional?

Con el ánimo en alto tras vencer a Universidad de Chile en el Superclásico, Colo Colo recibe a Deportes Antofagasta. Estos últimos llegan con la necesidad imperiosa de sumar ya que se mantienen en zona de descenso pese a que derrotaron a Coquimbo Unido como locales la fecha pasada.

Cuándo juega Colo Colo

Colo Colo recibe a Deportes Antofagasta este domingo 7 de agosto a las 18:15 horas. El árbitro de este compromiso será Roberto Tobar.

Dónde juega Colo Colo

Colo Colo enfrenta a los Pumas en el Estadio Monumental. Sigue todos los detalles de este partido a través de El Deportivo.

La previa

No puede ser mejor el ánimo en Colo Colo. Al menos en lo futbolístico, ya que el elenco que dirige Gustavo Quinteros es el puntero del campeonato y viene de derrotar a Universidad de Chile en el reciente Superclásico que se disputó en el Estadio Fiscal de Talca.

Sin embargo, los cuestionamientos no son futbolísticos: en el Cacique reclaman por el aforo reducido debido a las restricciones que afectan a la Región Metropolitana debido al Covid que, en la práctica, impiden que los albos jueguen de local con más de 10 mil personas.

“Solo permiten que vendan un cuarto de la capacidad cuando todos los fines de semana hay teatros, recitales, boliches bailables llenos de gente donde no hay separación, no hay cuidados (...) esto es un llamado para el Presidente Boric, que sabemos que el Presidente es un hombre de fútbol, que creemos todos los que estamos en el fútbol que es injusto, que no debería haber esa diferencia en el fútbol y que en otros niveles de la sociedad permiten que estén los lugares llenos y en el fútbol no”, expresó Quinteros.

En lo futbolístico, el DT respeta a Deportes Antofagasta: “Para nosotros todos los partidos son difíciles. No importa la posición del equipo en la tabla, siempre tenemos que intentar superar al rival y lograr el triunfo. Antofagasta es una final más para nosotros”.

“El ánimo del equipo es muy bueno, muy positivo. Estamos muy motivados porque los muchachos están jugando muy bien y seguimos trabajando para mejorar siempre”, añadió.

Respecto de los Pumas, Deportes Antofagasta debe sumar con urgencia para dejar lo antes posible la zona de descenso. Sin embargo, las horas previas han sido complicadas ya que el plantel sufrió el robo de la indumentaria que se encontraba guardada en las dependencias del estadio Calvo y Bascuñán. “Robaron camisetas, zapatos, indumentaria. Por favor, amigos, si ven o leen venta de ropa del CDA o zapatos de fútbol usados, caros, de profesionales, avisar. La idea es encontrar todo”, explicó el jugador Camilo Rodríguez en sus redes sociales.

Dónde ver a Colo Colo

El partido entre Colo Colo y Deportes Antofagasta lo puedes ver a través de la señal de TNT Sports HD, TNT Sports 2.

TNT Sports 2

Vtr: 165 (SD)

Dtv: 631 (SD)

Entel: 242 (SD)

Claro: 190 (SD)

Gtd/Telsur: 71 (SD)

Movistar: 486 (SD)

Tu Ves: 504 (SD)

Zapping: 104 (HD)

TNT SPORTS HD

Vtr: 855 (HD)

Dtv: 1631 (HD)

Entel: 243 (HD)

Claro: 490 (HD)

Gtd/Telsur: 845 (HD)

Movistar: 931 (HD)

Zapping: 99 (HD)

Dónde ver a Colo Colo por streaming

Por streaming, puedes seguir el partido entre Colo Colo y Deportes Antofagasta a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports Go. Además, puedes sintonizar las diferentes radios que cubren a los albos y pumas.

Puedes seguir el fixture y las estadísticas más destacadas del campeonato de Primera División.