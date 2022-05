El Covid-19, el otro rival que hay que saber enfrentar en el Maratón de Santiago

¿La clave de la resistencia física para entrenamiento y competencia está en nuestra mente? Con esta premisa, la corredora nacional, madre y entrenadora Karen Torrealba, prepara a sus alumnos para este domingo, ya que la ansiedad por participar ha aumentado explosivamente debido a los dos años de pausa de las competencias deportivas. “Siempre surgen innumerables interrogantes, múltiples posibles respuestas y un sin fin de escenarios; ¿lograré mi objetivo? ¿Me cansaré demasiado? ¿Sufriré mucho o disfrutaré? ¿Logaré el ritmo? ¿Mejoraré mi marca?. Los corredores somos muy apegados a un plan pese a que sabemos que la mayoría de las veces este no resulta como lo dibujamos en nuestra mente” dice Torrealba, quien al mismo tiempo entrega 3 tips que vale la pena añadir a los de indumentaria y entrenamiento físico. Dentro de su currículum como deportista destaca haber participado en diferentes maratones. Toronto y París son una de ellas.

· Centrarse en el presente, evitar construir posibles escenarios o situaciones a ocurrir, porque nada de eso existe. Lo importante es enfocarse en el aquí y el ahora.

· Pensamiento positivo. No importa el nivel de corredor, todos viviremos un momento en el transcurso de la carrera que pondrá a prueba nuestra fuerza mental. Pensamientos positivos, emociones positivas llevan a efecto energizante. Por ejemplo: paso a paso voy avanzando, como me refresca el agua, tanta gente animándome, que agradable el viento en mi cara, etc.

· El por qué, es decir, establecer un mantra con la razón de por qué estoy ahí, por ejemplo, porqué decidí entrenar para llegar a este momento. Esta razón nos llevará a la meta, porque además nos mantendrá en ejercicio mental, siendo conscientes .

Si tuviste Covid-19 atención a estas recomendaciones

Como todavía no hay mayor detalle sobre los efectos a largo plazo del COVID-19 en el cuerpo, especialmente en órganos como el corazón y los pulmones, el regreso a los entrenamientos, en primera instancia, deben ser graduales, es decir entrenamiento lento pero constante. La gravedad con que haya afectado el virus también influye, por ejemplo si hubo ventilación mecánica, es clave consultar con un profesional médico, y evaluar hacer exámenes, sobre todo porque ha existido el riesgo, aunque poco común, de un ataque cardíaco o una arritmia.

Finalmente, es posible que cuando vuelvas a hacer ejercicio no te sientas bien de inmediato, ya que además de los posibles efectos persistentes del virus, has estado sin entrenar por un tiempo. Lo importante, es estar alerta si tienes más dificultad para respirar, o malestar en el pecho, así como la sensación de un desmayo, ya que si son muy intensos, debes consultar al médico de inmediato.

Otras recomendaciones

· Cuidar la alimentación. Un régimen liviano, evitar carnes rojas y reemplazarlas por pollo o pescado. No beber alcohol ni bebidas gaseosas, pero si tomar al menos dos litros de agua diarios, ya que serán de gran ayuda al momento de correr.

· El proceso de preparación a una semana de la competencia ya está hecho. Hoy se vive la fase de tapering (descarga), lo que se traduce en evitar exigencias físicas, pero manteniéndose estimulado con trotes de activación en terrenos planos de 30 a 50 minutos máximo.

· El uso de la tecnología, hoy más que nunca son un aliado en el que podemos apoyarnos, ya que nos entregan métricas confiables, personalizadas y monitoreos que son un indicador de la exigencia física. “Yo uso la línea Forerunner de Garmin y tiene un sensor en la muñeca que entrega la frecuencia cardíaca al instante, el primer parámetro en el que se debe poner atención para cuidar la salud, ya que por ejemplo, luego de tener COVID-19 no existe investigación aún de cómo responde el organismo frente a situaciones de estrés físico y mental como una competencia” agrega la corredora. En este caso, el dispositivo también analiza la variabilidad de la frecuencia cardiaca, el nivel de estrés, la calidad del sueño y los datos de actividad para determinar el nivel general de Body Battery, es decir muestra las reservas de energía con las que cuenta el organismo.