El deporte no deja la pantalla

Sábado, 15.05 Maratón de las Eliminatorias a Sudáfrica 2010: Chile vs. Perú, Uruguay, Bolivia y Venezuela, por CDF Básico y Premium.

Viernes, 21.00 There’s no Place Like Home, sobre un fanático del básquetbol, por ESPN y ESPN Play.

Sábado 14.00 Tommy, la historia del boxeador Tommy Morrison, por ESPN3 y ESPN Play.

Sábado, 14.35 Sucesos: Gary Medel, por CDF Básico y HD.

Sábado 20.00 Marion Jones: Press Pause, por ESPN+ y ESPN Play.

Sábado 21.00 D. Wade: Life Unexpected, una historia de básquetbol, por ESPN+ y ESPN Play.

Sábado, 21.45 Sucesos: Charles Aránguiz, por CDF Básico y HD.

Sábado 23.00 Hit It Hard, centrada en el golfista John Daly, por ESPN+ y ESPN Play.

Sábado, 23.15 Campeones del Siglo XXI: Universidad de Chile, por CDF Básico y HD.

Domingo 13.00 This is what They Want, un partido universitario se sale de las manos, por ESPN+ y ESPN Play.

Domingo 20.00 Catholics vs. Convicts, un partido universitario se sale de las manos, por ESPN+ y ESPN Play.

Domingo, 21.30 Sucesos: Arturo Vidal, por CDF Básico y HD.

Domingo 22.00 This Magic Moments, una historia de la NBA, por ESPN+ y ESPN Play.

Domingo, 23.00 Campeones del Siglo XXI: Colo Colo, por CDF Básico y HD.

