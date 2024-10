El descargo de Brayan Cortés tras la caída de la Roja ante Brasil: “Este equipo aspira más, aunque no lo crean”

La Roja cayó por 2-1 ante Brasil y continúa hundiéndose en el fondo de las Eliminatorias. Pese a una notoria mejoría en la versión del equipo de Ricardo Gareca mostrado en el Nacional, no alcanzó. La Canarinha aprovechó lo poco que tuvo y se quedó con los tres puntos.

Sobre eso mismo se refirió Brayan Cortés, que destacó lo realizado por el Equipo de Todos. “Trabajamos bien estos días para prepararnos para jugar contra Brasil. Sabíamos cómo jugaban, con jugadores que podían marcar diferencias en los duelos”, comenzó señalando el meta.

El iquiqueño también realizó una autocrítica. “Fueron dos goles que fueron responsabilidad nuestra, porque si no hubiera pasado nada en el primer tiempo, nos hubiéramos ido en ventaja. Pero bueno, estos partidos son así. Una que te duermas, uno que tenga un error, no perdonan. Así que nada, corregir, que no vuelva a pasar. Queríamos quedarnos para los tres puntos aquí. Demostramos en el primer tiempo que podíamos haberlo ganado”, indicó.

Cortés continuó con su análisis y entregó una potente frase. “Este equipo aspira más. Aunque no lo crean, este equipo se saca la cresta cada día para sacar un buen resultado. Pero bueno, es así. Fueron dos detalles que marcaron diferencias, porque dentro de todo no tuvimos muchos problemas atrás. La verdad es que sentí que el equipo estuvo muy bien. Hay que seguir trabajando más”, aseguró.

“En el primer tiempo llegaron a la vez con peligro. Creo que hicimos un buen trabajo, un buen partido. Fueron dos detalles que marcaron la diferencia, que ellos te liquidan. Entonces, nada, decirle a la gente que sigue apoyando. Este equipo obviamente quiere seguir aspirando a más. Se ha trabajado muy bien acá con los compañeros. Demostramos que en el segundo tiempo pudiéramos haber hecho algo más. A seguir trabajando, que queda camino y vamos a ir por todo contra Colombia”, sentenció.

Los descargos de Maripán

Guillermo Maripán tuvo una jornada aparte. El defensor portó por primera vez la jineta de capitán y no defraudó. Tuvo un destacado encuentro, pero su increíble labor en la zaga no fue suficiente. “Queda una sensación amarga después del partido. Creo que demostramos que queremos seguir mejorando, que queremos sacar puntos. Esta es una buena selección. En la jugada del gol nos desconcentramos, cometimos varios errores, y terminan ellos marcando ese gol clave justo antes de que finalice el primer tiempo”, señaló tras el encuentro.

El central confía en que pueden dar vuelta el panorama. “Se puede revertir siempre, hay que ser positivo. Tenemos un gran grupo de jugadores, creo que es lo más importante, y nosotros adentro lo queremos revertir. Sabemos que no es fácil, hoy día nos enfrentamos a una de las mejores selecciones, y aun así, por varios pasajes del partido, lo hicimos ver mal”, indicó.

“Nosotros no nos preocupamos de lo que dicen afuera. Estamos como grupo unido, lo queremos revertir. En un par de días tenemos otro partido, vamos a viajar y vamos a ir a pelear por los tres puntos. Tenemos que sumar, no nos queda otra alternativa, así que nos enfocamos en nosotros”, cerró.