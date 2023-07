El diagnóstico de Víctor Muñoz, referente del BMX: “No todo es fútbol, hay otros deportes que tienen muchos más resultados”

Víctor Muñoz es un amante de los deportes extremos desde niño. Luego de haber pasado por el motocross y el skate, entre otros, finalmente se decidió por el BMX freestyle, donde ha desarrollado una larga carrera internacional, con importantes resultados.

Hoy, con 35 años y como miembro del Team Marley Coffee, es un referente de la disciplina, que ha tenido una gran evolución en el último tiempo. Una muestra de ello es la presencia de Macarena Pérez en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ad portas de los Panamericanos de Santiago 2023, donde competirán ambos, el ciclista criollo se decidió a ordenar la actividad en el país, con la creación de la Copa Chile y un trabajo de base con las municipalidades.

El también entrenador de la selección chilena comenta el progreso que ha experimentado esta especialidad en nuestro territorio. “Desde hace seis años, ha evolucionado de una forma extraordinaria en todo sentido: en las escuelas que se están creando en cada comuna, en el nivel de los deportistas y en la infraestructura. Siento que falta un poco más de apoyo gubernamental, pero creo que vamos por un buen camino”, destaca.

Respecto a la Copa Chile que está organizando, el pedalero explica que “es para poner un orden en el BMX nacional y de esa manera, con puntos, sacar el ranking, ya que antiguamente se decía que el número uno era el que ganaba más campeonatos nomás. Ahora vamos a ver, bajo los puntajes, quiénes son los números uno y así podrán ingresar al equipo chileno”. Agrega que “para esto, ha sido clave el respaldo de Marley Coffee, que ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de este deporte”.

Buscar talentos

También ha sido esencial la labor hecha con los municipios. “Trato de presentarles proyectos de crecimiento deportivo, que si vamos a hacer la copa en su comuna o región no quede solamente en eso, sino además dejar un registro o una escuela, para que más niños puedan seguir practicando este deporte, para que se masifique y veamos más Víctor o Macarenas. Que no sólo salgan uno o dos, sino cinco, 10 ó 15. Intento abrirles los ojos a las municipalidades de que no todo es fútbol, que hay otros deportes alternativos que tienen muchos más resultados”, recalca.

Finalmente, el exponente entrega su receta para que Chile aspire a ser fuerte en el concierto planetario. “Los primeros tres puntos para ser una potencia dentro de esta disciplina son el compromiso, el sacrificio y ser constante con lo que uno quiere. Lo segundo que es muy importante, y no lo tenemos, es un parque techado, donde podamos entrenar todos los días, ya que se nos restringe mucho cuando está lloviendo. Es una debilidad que tenemos como país para sacar más atletas con potencial mundial”, remata.