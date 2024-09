El dramático presente de Jeisson Vargas tras su frustrado salto a Europa

Jeisson Vargas se queda sin club. El volante había sorprendido con su salida de Huachipato, luego de sumar pocos minutos, y embarcarse rumbo a Bosnia y Herzegovina. Tenía todo avanzado con el FK Zeljeznicar. Sin embargo, el fichaje tuvo complicaciones en el último momento y, finalmente, no se concretó. “No está con nosotros y no estará con nosotros, por problemas con los papeles. Ya lo hemos cerrado”, explicó días atrás el DT, Denis Coric. De acuerdo a lo expuesto por el medio local PVRA, el exseleccionado sólo alcanzó a participar en un entrenamiento.

El futbolista formado en Universidad Católica, y que en su momento fue una de las mayores promesas del balompié criollo, solo sumó 139 minutos en el elenco siderúrgico en el primer semestre. En ese tiempo tuvo un encontrón con Javier Sanguinetti, ex DT acerero, quien lo marginó de las convocatorias.

Jeisson Vargas celebra uno de sus goles con Al Rayyan. Foto: @AlrayyanSC

Hace tiempo que no se afirma en Primera División. Luego de su buen paso por Unión La Calera, probó suerte dos temporadas, sin éxito, en la U. El año pasado, en Universidad de Chile, no alcanzó a completar no siquiera un partido completo. Ahora, al dejar Talcahuano como agente libre, se quedó sin la posibilidad de volver al país, puesto que el mercado de pases ya cerró en las dos principales categorías del país.

En el Viejo Continente, aún cuenta con algunas chances de encontrar club en las naciones cuyo libro de pase cierra más tarde. Por ejemplo, aún están fichando en Grecia (hasta el 11 de septiembre), Rusia (12 de septiembre), Turquía (13 de septiembre). Además, en México el libro cierra el 14 de septiembre.

El nacido futbolísticamente en San Carlos de Apoquindo ya cuenta con dos pasos por el fútbol del extranjero, ya que defendió la camiseta del Montréal Impact, de la MLS, y el Al-Rayyan de Qatar.