Marcelo Bielsa se llena de problemas en Uruguay

Las últimas semanas no han sido fáciles para Marcelo Bielsa. El entrenador de la selección de Uruguay ha debido enfrentar una serie de cuestionamientos por el rendimiento del equipo, en especial después de empatar sin goles contra Paraguay por la séptima fecha de las Eliminatorias. Por lo mismo, frente a Venezuela, en el duelo que jugará este martes, el rosarino tiene la obligación de sumar de a tres para no seguir sumando críticas.

Uno de los factores que le pasan la cuenta en esto es la gran ausencia de futbolistas que venían siendo titulares que han quedado marginados por diversos motivos. Antes del inicio de la fecha doble el argentino de 69 años tuvo las bajas obligadas de los jugadores que fueron castigados por la Conmebol por el conflicto que protagonizaron en la Copa América.

De esta manera, en la previa de la fecha doble, Darwin Núñez (sancionado por cinco partidos), Rodrigo Betancur (4), Ronald Araujo (3), José María Giménez (3) y Mathías Olivera (3) no estuvieron disponibles para el rosarino.

A ellos se sumó la de Matías Viña quien había quedado descartado tras sufrir una fractura de tibia y lesión de ligamentos.

Ahora, tras el duelo contra Paraguay, se sumaron otras tres bajas. La primera de ellas esperada, pues Luis Suárez había señalado que el duelo contra la Albirroja sería su último encuentro defendiendo a la Celeste. Las otras dos son las de Federico Valverde y Nahitan Nández, quienes fueron suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

Por otro lado, la prensa charrúa no le ha dejado pasar a Bielsa la baja de rendimiento del equipo a pesar de no poder contar con los futbolistas antes mencionados.

Tras el duelo contra los guaraníes, Debate, por ejemplo, explicó el empate de la siguiente forma: “Con pocas ideas, la Celeste intentaba por los costados pero no podía romper la paridad y finalmente el encuentro terminó por 0-0″.

A su vez, El Observador tituló: “Uruguay jugó el peor partido en la era Marcelo Bielsa y sufrió ausencias que son indisimulables”.

El mismo medio, además, criticó las decisiones del adiestrador. “Resulta inexplicable cómo Luciano Rodríguez se quedó en el banco y Olivera, una vez más, entró para chocarse con rivales, para volar cuando Almirón lo trancó y para errar pases imposibles. De tirar un centro y de sacarse una marca de encima, ni hablar. Allá sobre el final generó al menos una falta. ¿Pero qué daño le iba a hacer a Paraguay que le tiraran un centro más? Lo sacaron de cabeza, por no decir de taquito”.

Pérdida de respaldo

A todo lo anterior se suma la pérdida de respaldo que ha tenido de parte de los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Esto se ve reflejado en la forma en la que trató el presidente del fútbol de Uruguay, Ignacio Alonso, las palabras que Bielsa entregó después de los incidentes de la Copa América, justo después de que la Conmebol iniciara un expediente disciplinario contra el equipo.

“Creo que la conferencia fue larga, habló de muchos temas. Habló de temas referidos al partido de Uruguay con Colombia que lo hemos comentado acá y creo que no ha dicho nada diferente a lo que hemos dicho nosotros”, señaló Alonso en diálogo con AUF TV.

“Señaló la ausencia de seguridad en determinados puntos para prevenir ese desborde de muchos hinchas colombianos respecto a los hinchas uruguayos, entre los cuales estaban los familiares de los jugadores, que provocaron una situación en que todos la vimos directamente o a través de las redes sociales que son lo que desencadenaron que los jugadores fueran a reaccionar y subieran a la tribuna para en principio cuidar y tratar de proteger a los suyos”, añadió.

Luego, el dirigente mencionó que “está la otra parte de la conferencia que tiene algunos aspectos que podrán ser compartibles y que podrán no ser compartibles. Eso es un tema que lo tiene que evaluar cada uno”.

Sobre el momento en el que Bielsa cuestionó a Estados Unidos como país organizador y se refirió al caso del FIFAGate, Alonso apuntó que “yo puedo decir, respeto a la asimilación de la situación anterior, cuando se habla del FIFAGate no me parece que sea asimilable a la situación actual… Creo que hay aspectos de la conferencia que, entiendo yo, son muy propios de su opinión pero que no representan la opinión de la AUF”, remarcó.

Apoyo

Claro que Bielsa no está solo y hay jugadores que lo respaldan. Entre ellos destaca Federico Valverde, quien valoró las palabras de Marcelo Bielsa. “Yo por mi parte no he hablado casi nada con él, pero es una situación triste por la sanción a otros jugadores que son un poco duras”, comentó al medio charrúa Carve Deportiva.

“Nosotros estamos muy agradecidos con el entrenador porque fue la única persona que nos salió a defender cuando se nos mataba por todos lados. Salió a defender a todos esos jugadores con escudo y espada”, agregó el volante.