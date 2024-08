Con Bielsa a la espera: el duro castigo que recibieron los seleccionados de Uruguay por el papelón en la Copa América

La Conmebol hizo efectivo un castigo que era esperado. El ente rector del fútbol anunció las sanciones a los futbolistas de la selección uruguaya que fueron protagonistas en la pelea contra los hinchas de Colombia, tras perder la final de la Copa América 2024.

Los sancionados son Darwin Núñez con cinco partidos, Rodrigo Bentancurt con cuatro, mientras que Mathías Olivera, Ronald Araujo y José María Giménez deberán cumplir la pena en tres encuentros cada uno.

Además, fueron castigados con una cuantiosa multa. El artillero del Liverpool, por ejemplo, tendrá que pagar US$ 20 mil y el volante del Tottenham US$ 16 mil. En tanto, la infracción para el resto de los suspendidos asciende a US$ 12 mil cada una, respectivamente.

Las sanciones no terminan ahí, pues también fueron multados los jugadores Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Mele y Facundo Pellistri. Todos recibieron un castigo de US$ 5 mil. También se le impuso una multa económica de US$ 20.000 a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El total, las cifras impuestas por Conmebol alcanza los US$ 122.000.

Además, se sancionó al dirigente de la AUF Marcelo García con la prohibición de ingresar a estadios en competiciones organizadas por Conmebol por un período de seis meses. Este fue captado en un video agrediendo a los hinchas colombianos, lanzándoles un vaso desde su palco, donde se encontraba con el presidente de la federación Ignacio Alonso y otros directivos.

Cabe mencionar que los próximos encuentros de la Celeste por Eliminatorias serán ante Paraguay (como local), Venezuela (visita), Perú (visita), Ecuador (local) y Colombia (local).

Bielsa sin sanción, por ahora

Los castigos de la Conmebol se centraron específicamente a lo sucedido tras el partido disputado en el Bank of America Stadium de Charlotte. Luego de un encendido partido, los jugadores charrúas saltaron a las tribunas del estadio y tuvieron una serie de disputas con los fanáticos colombianos. La seguridad del recinto se vio completamente sobrepasada.

Sin embargo, también se esperaba el posible castigo para Marcelo Bielsa. Después de la polémica, el técnico rosarino protagonizó una conferencia de prensa incendiaria, en la que cargó contra todos, especialmente contra la entidad con sede en Luque, Paraguay. “Estamos en Estados Unidos, entre comillas el país de la seguridad. Si no hacían eso, hubieran sido condenados por todos, cómo no vas a defender a tu madre, a tu hermana, a tu bebé. Cómo no los vas a defender si los argumentos para que eso no suceda fallaron: prevención y puerta de escape”, señaló en conferencia de prensa, defendiendo la reacción sus pupilos.

El rosarino también rememoró otras polémicas tras la trifulca que involucró a los jugadores uruguayos. “Todas las mentiras que han dicho, que las canchas están perfectas, o los campos de entrenamiento están perfectos y Bolivia no entrenó, esto es una plaga de mentirosos, y ya dije todo lo que me prometí no decir (…) La jefa de campo de juego, que conozco perfectamente todo lo que hace y lo mal que lo hace, hizo una conferencia de prensa para decir que es algo visual”, añadió.

“El que se exalta pierde parte de la razón. Revisé todo lo que dije, y cada una de las cosas que dije son ciertas. Me permito afirmarlo, porque si no fuera cierto lo que dije sería una vergüenza. Lo que dije es cierto y verificable”, complementó.