Federico Valverde reacciona a las sanciones contra Uruguay y sale en defensa de Marcelo Bielsa

En Uruguay todavía están digiriendo la dura sanción que la Conmebol impuso luego de los incidentes en la semifinal ante Colombia, en la pasada Copa América. Los castigados fueron Darwin Núñez con cinco partidos, Rodrigo Bentancur con cuatro, mientras que Mathías Olivera, Ronald Araujo y José María Giménez deberán cumplir la pena en tres encuentros cada uno. Además, fueron castigados con una cuantiosa multa. El artillero del Liverpool, por ejemplo, tendrá que pagar US$ 20 mil y el volante del Tottenham US$ 16 mil. En tanto, la infracción para el resto de los suspendidos asciende a US$ 12 mil cada una, respectivamente.

Las sanciones no terminan ahí, pues también fueron multados los jugadores Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Mele y Facundo Pellistri. Todos recibieron un castigo de US$ 5 mil. También se le impuso una multa económica de US$ 20.000 a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El total, las cifras impuestas por la Conmebol alcanza los US$ 122.000.

Marcelo Bielsa en una práctica de Uruguay.

Además, se sancionó a Marcelo García, dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, con la prohibición de ingresar a estadios en competiciones organizadas por la Conmebol en un período de seis meses. El directivo fue captado en un video agrediendo a un grupo de hinchas colombianos. En el registro se puede observar como les lanza un vaso desde su palco, donde se encontraba con el presidente de la federación, Ignacio Alonso, y otros altos cargos de la AUF.

Valoran al Loco

En ese contexto, Federico Valverde, mediocampista de la Celeste, abordó las sanciones y valoró lo que dijo Marcelo Bielsa en plena Copa América, cuando defendió al plantel de Uruguay y arremetió con fuerza contra la Conmebol y la organización del certamen continental. “Yo por mi parte no he hablado casi nada con él, pero es una situación triste por la sanción a otros jugadores que son un poco duras”, comentó al medio charrúa Carve Deportiva.

“Nosotros estamos muy agradecidos con el entrenador porque fue la única persona que nos salió a defender cuando se nos mataba por todos lados. Salió a defender a todos esos jugadores con escudo y espada”, agregó el volante Valverde.

Los castigos de la Conmebol se centraron específicamente a lo sucedido tras el partido disputado en el Bank of America Stadium de Charlotte. Luego de un encendido cotejo, los jugadores charrúas saltaron a las tribunas del estadio y tuvieron una serie de disputas con los fanáticos colombianos. La seguridad del recinto se vio completamente sobrepasada. Sin embargo, también se esperaba el posible castigo para Marcelo Bielsa. El técnico rosarino protagonizó una conferencia de prensa incendiaria en aquel momento.

Sobre aquel partido, donde Uruguay cayó por la cuenta mínima ante Colombia, pese a jugar más de un tiempo con un jugador más en el campo de juego, Valverde apuntó que: “El fútbol es como la vida, puedes tener tropezones y hay que levantarse y seguir. Tendremos más oportunidades y más Copas América en estos años, así que hay que estar preparado para lo que viene”.