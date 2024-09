Otra polémica del Loco: acusan a Marcelo Bielsa de maltratar a reconocido jugador de Uruguay

En Uruguay analizan cada paso que da Marcelo Bielsa. Desde el arribo del rosarino, la prensa local ha estado encima de cada polémica que ha involucrado al DT. Más cuando la Conmebol está analizando un posible castigo por los duros dichos del estratega argentino contra la organización de la Copa América.

En la previa a la doble fecha de Eliminatorias, en la que Uruguay se enfrentará a Paraguay y Venezuela, otro conflicto vuelve a involucrar a Marcelo Bielsa. En esta oportunidad, la marginación de Agustín Cannobio, el delantero del Athletico Paranaense, no dejó a nadie indiferente. Más cuando el ariete fue el encargado de liderar los primeros partidos del Loco desde su arribo a la selección charrúa.

En estas últimas semanas, Cannobio perdió su lugar en la Selección de manera inexplicable. Ni siquiera el castigo de Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Mathías Olivera, Ronald Araújo, José María Giménez y Guillermo Varela por enfrentarse a los hinchas colombianos le abrió un espacio en la nómina para medirse frente a los guaraníes y los llaneros.

El jugador, una vez que vencieron a Canadá y se quedaron con el tercer lugar de la Copa América, ya daba indicios de que algo no andaba bien. En zona mixta, manifestó su desagrado por situaciones vividas durante el torneo. Posteriormente, al regresar a su país, una periodista de Teledoce le preguntó si estaba triste por el resultado, a lo que Canobbio respondió tajantemente: “Ya sabrán, no es el resultado”, refiriéndose de manera crítica a su escasa participación.

El primero en dar más detalles del conflicto fue Osvaldo Cannobio, el padre del futbolista. “Él no disfrutó la Copa América. Eso es raro en un jugador. Si no disfrutas estar en la selección, algo no está bien”, señaló, evitando dar mayores detalles.

Horas después, en la prensa local revelaron detalles del conflicto. El programa Polideportivo aseguró que el futbolista sufrió malos tratos de Marcelo Bielsa. Incluso, el periodista Diego Jokas reveló que fue utilizado hasta de pelotero en la Copa América. “Hubo un maltrato con Agustín Cannobio. Esto empezó a generar molestia en el jugador. Bielsa lo puso a alcanzar pelotas en un entrenamiento en la Copa América”, agregó el mismo profesional de las comunicaciones.

Entre los invitados en ese programa estaba Gerardo Pelusso, el histórico técnico uruguay que comandó a Universidad de Chile en la temporada 2010. “Si hay un cortocircuito entre el jugador y el entrenador, es mejor que el jugador no este”, sentenció el estratega.

La inclusión de Luis Suárez, quien se pensaba que dejaría la selección luego de la Copa América, generó más dudas sobre la exclusión de Canobbio. Desde que Bielsa asumió como director técnico de Uruguay, Canobbio acumuló solamente 187 minutos en 13 partidos, siendo titular en solo dos de ellos. Durante la Copa América, su participación se limitó a un solo minuto.