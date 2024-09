El duro análisis de Gabriel Suazo: “Cada uno tiene que hacer una autocrítica de cómo se entrega”

La vergonzosa derrota de la selección chilena frente a Bolivia dejó en estado de shock a los jugadores nacionales. Los rostros eran de desolación y máxima tristeza. El primero en enfrentar a los medios fue Carlos Palacios, quien habló con Chilevisión sobre lo sucedido en la cancha del Nacional.

“Doloroso, difícil. Era un partido que teníamos que ganar, que sabíamos que teníamos la obligación de ganar. Lastimosamente nos tocó perder, así que bueno, vamos a seguir trabajando para lo que viene”, expresó el volante de la Roja.

“Creo que fue un partido medio raro. Nos convirtieron dos goles, que creo que fallamos la marca. Pero bueno, esto es así, vamos a tener que seguir trabajando para seguir mejorando”, añadió.

El jugador de Colo Colo no quiso ahondar en los errores tácticos. “No, no sé si mal planteado, creo que tuvimos chance, llegamos al arco, sobre todo en el primer tiempo. Y nada, difícil hablar en estos momentos”, expresó.

Por su parte, Gabriel Suazo reconoció que estaban en shock. “Sí, claro, creo que todo Chile está igual, nosotros los primeros”, partió diciendo. “Y somos los primeros que hacemos la autocrítica, creo que tenemos que crecer todavía mucho como equipo, cada uno individualmente. Creo que si cada uno de nosotros encuentra, sobre todo confianza en cada uno, en poder entregar lo que cada uno sabe dentro de la cancha, con plena confianza, de no temer al error. Creo que todos tenemos temores, todos tenemos miedos, pero a esos miedos hay que saber afrontarlos”, añadió.

Los miedos

En esa línea, continuó con su análisis. “Hay que saber afrontarlos (los miedos) con valentía, con garra, con corazón. Y creo que pasa por ahí el poder cada uno mirar hacia uno mismo y encontrar esa confianza y sacarse esos temores que pueden venir desde afuera, externos, y que son comprensibles muchos jugadores jóvenes que están ingresando a la Selección, y es normal. Pero me voy demasiado triste, creo que es una de las derrotas más dolorosas que he tenido a lo largo de mi carrera, y he tenido bastantes. Así que nada, simplemente estar juntos, unidos en momentos difíciles como este”, sentenció.

En cuanto al futuro, Suazo tiene esperanza. “Sabemos que estas clasificatorias son complicadísimas y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Nosotros tenemos que, como te digo, confiar en cada uno de nosotros, confiar en las cualidades y las calidades que tiene cada uno de nuestros jugadores, y salir con valentía, eso es lo que necesitamos, salir con valentía dentro de la cancha y entregarnos al máximo”, complementó.

Finalmente, habló de las culpas. “A ver, aquí somos todo un equipo y cada uno tiene que hacer una autocrítica para sí mismo, para adentro, ahora seguramente va a hablar Ricardo, pero cada uno tiene que hacer una autocrítica del cómo uno se entrega y del cómo uno entrega al 100% dentro de la cancha. Yo creo que va por ahí, y sobre todo lo que te digo, para mí es un tema de confianza, de cada uno encontrar la confianza ahora en sus clubes, y cuando estemos acá tener esa confianza de la calidad del jugador chileno que nos caracteriza”, cerró.