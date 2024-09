El duro mensaje de Maxi Guerrero tras la estrepitosa caída de la U

Universidad de Chile viajó este fin de semana hasta Iquique para enfrentar a los Dragones Celestes por la vigésimo sexta fecha del Torneo Nacional. Allí, en el estadio Tierra de Campeones los locales supieron aprovechar la superioridad numérica para imponerse por 3-0 a los actuales líderes de la competencia que vieron reducida su ventaja con Colo Colo a siete unidades.

Ante esta situación, el delantero de los universitarios Maximiliano Guerrero ocupó su cuenta de Instagram para mandar un duro mensaje tras la caída por goleada de la U en el norte.

“Nos quieren bajar como sea, pero seguiremos firmes y siempre pa’ delante cueste lo que cueste. Vamos la U”, publicó teniendo como base una imagen con el resultado del encuentro.

El mensaje de Maximiliano Guerrero en Instagram.

Cabe señalar que Colo Colo aún tiene tres partidos pendientes en el campeonato contra Huachipato, Universidad Católica y Unión La Calera, por lo tanto matemáticamente podrían superar a los azules en la clasificación.

Con 26 partidos disputados, Universidad de Chile acumula 55 puntos, mientras que el Cacique hasta ahora suma 48 unidades.

Álvarez explica la derrota

Una vez finalizado el encuentro, el técnico de la U, Gustavo Álvarez, tomó la palabra y explicó cuál fue el factor que para él terminó definiendo el abultado marcador.

“El resultado hay que reconocerlo y aceptarlo. No me parece que en el trámite del partido hubo esa diferencia entre los dos equipos”, comenzó señalando en diálogo con TNT Sports.

“Nosotros, mientras estuvimos 11 contra 11, encontrábamos al hombre libre en salida, controlábamos el juego en el medio”, comentó, atribuyendo que la expulsión de Leandro Fernández (30′) en el primer tiempo fue una baja sensible en la escuadra.

“Nos faltaba tranquilidad para no terminar rápido la jugada. Éramos dominadores y mejor que el rival. La expulsión emparejó un poco todo”, añadió en referencia a la expulsión de Edson Puch en los 82′.

“En el segundo tiempo salimos con el mismo plan de juego. Fue una constante que no encontramos claridad en tres cuartos, pero el resultado, repito, hay que aceptarlo, reconocerlo, pero no me parece que el rival nos superó, nos manejó la pelota, nos metió contra el arco y que nos hizo sufrir. No me parece eso para nada. Sí que nos equivocamos en algunas cosas, pero ese es el análisis que hago”, cerró el DT.