El emotivo recuerdo de Luis Suárez al llegar a los 500 goles: “Desde Montevideo a Madrid; de 0 a 500″

Luis Suárez le marcó al Alavés, una conquista que permitió el triunfo del Atlético de Madrid. Con ese gol, llegó a las 500 conquistas en su carrera, un hito significativo que lo llevó a recordar cada uno de los pasos que dio hasta llegar a convertirse en uno de los mejores delanteros del mundo.

El charrúa publicó, en su cuenta en Instagram, una emotiva carta en la que evoca los momentos más significativos de su trayectoria. “Todo empezó en Uruguay. Cuando hice mi debut profesional con el equipo de mis sueños de la infancia, pensé que nada podía ser mejor que eso. Y entonces ganamos la liga juntos”, parte diciendo respecto de sus comienzos en el fútbol.

Luego, hay recuerdos para cada club y ciudad que lo acogió. “Estaba listo para dar el siguiente paso, y mudarme a Europa a los 19 años fue uno muy grande. No podía haberlo hecho sin la confianza y el apoyo de la gente de Groningen, tanto el club como los aficionados. Amsterdam me hizo ser quien soy hoy en día. Difícilmente había un lugar mejor para aprender y crecer como jugador. Haber capiteaneado a un club así es de lo más grande que conseguí en mi carrera. ¿Y Liverpool? Liverpool fue especial. La conexión con los hinchas me inspiró para enfrentarme al desafío de jugar en una liga tan competitiva. La increíble ciudad de Barcelona me recibió con los brazos abiertos. Pude jugar con los mejores jugadores del mundo y conquistar Europa. ¿Qué más podría pedir?”, prosigue.

Finalmente, alude al Atlético de Madrid. “Ahora Madrid, disfrutando y luchando por este club. Deseo marcar muchos más goles aquí y ojalá vuelvan pronto los aficionados para poder celebrarlos juntos”, dice.

El artillero concluye dedicándole palabras al orgullo que que siente por Uruguay y por su camiseta. “Representar a mi país en los escenarios más importantes del mundo siempre fue mi mayor honor”, sostiene.

Finalmente, hace partícipes de los hinchas de sus éxitos. “Puede que no lo sepas, pero vos jugaste tu parte en todos los goles que he marcado hasta ahora. Y hoy, les doy las gracias a todos los aficionados que me apoyaron en mis equipos a lo largo de todos estos años, desde Montevideo a Madrid, de 0 a 500″, finaliza.