El enojo de Jorge Almirón tras la eliminación de Colo Colo: “El gol genera bronca porque era evitable”

Mucha tristeza había en Colo Colo tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores ante River Plate. Sin embargo, también había un dejo de tranquilidad por la actuación de los albos en Buenos Aires. Así lo manifestó el técnico Jorge Almirón, quien de todas maneras lamentó las circunstancias.

“Obviamente estoy molesto por el resultado y por el desarrollo, por cómo se dio, porque fue muy parejo lo que se dio. Hay muchas cosas que son de mucho valor que hizo el equipo, de jugar mano a mano todo el partido. La sensación ahora es de bronca, pero bueno, normal”, comenzó reflexionando. Luego transmitió un mensaje a sus pupilos: “Quiero felicitar a los muchachos, que hicieron un gran esfuerzo y a River que pasa y le deseamos lo mejor”.

En esa línea, también realizó un análisis del camino recorrido por su equipo. “No estábamos clasificados para la Copa Libertadores, tuvimos más partidos que todos y el equipo compitió siempre, fuimos creciendo, creo que fuimos aprendiendo a jugar este tipo de partidos que son finales. Hoy se vio. Un detalle marcó una ventaja, pero después de ahí creo que el equipo compitió a un gran nivel, jugamos muy bien por momentos; faltó al final tomar mejores decisiones, porque teníamos llegadas, tal vez no rematas al arco, pero porque en el último paso no tomas la mejor decisión. Entonces, las jugadas se diluyen y parece que no tienes situación de gol y había mucha claridad para girar de un lado a otro, había espacio para jugar, el equipo lo hizo muy bien. Faltó eso: el último pase para tomar la mejor decisión”, planteó.

Por otro lado, tuvo palabras para Javier Correa, quien tuvo un partido bastante ingrato. “Todo jugador necesita el proceso en los equipos. Fue un buen partido, fue duro, estuvo compitiendo con dos centrales de mucha experiencia, jerarquía”, expresó. Luego, insistió en el análisis grupal. “Creo que en general fue un partido disputado, correcto de parte de los equipos. Fue bastante parejo, nosotros hicimos mucho de gasto, nos faltó el último pase y elegir bien para definir. Creo que dominamos, sin ser tan profundos, pero era un partido donde en esta cancha normalmente el rival, el River acá, te domina, y necesitabas quitarle la pelota, y creo que por el momento lo hicimos”, añadió.

Finalmente, recordó la jugada que le dio la victoria a Colo Colo. “Hicieron el gol, no había tampoco un momento de llegada, un gol que generaba bronca, porque era evitable, y después hicimos todo lo posible, pero obviamente nos falta, nos falta ese paso. Así que hay que prepararse bien para terminar el torneo y para el otro campeonato también”, cerró.