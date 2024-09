“El equipo de los pequeños gigantes”: el recuerdo de Jorge Sampaoli sobre la Roja de la Copa América 2015

Jorge Sampaoli no se olvida de su paso por Chile. El entrenador, que actualmente se encuentra sin club, aprovecha sus días para hacer un curioso ejercicio en Instagram. En su cuenta, enfrenta a los equipos a los que dirigió. Y hace especial hincapié en los que fueron sus períodos al mando de la U y luego de la Roja. Con Universidad de Chile, el casildense consiguió un histórico tricampeonato de Primera División y la Copa Sudamericana 2011. Mientras que en la Selección ganó la Copa América 2015, pero también tuvo un brillante proceso eliminatorio rumbo al Mundial de Brasil 2014. En el certamen planetario llegó a octavos de final.

Los días del transandino en Juan Pinto Durán fueron los más alegres para el Equipo de Todos. Sin ir más lejos, es el entrenador con mejor rendimiento, con un 68,18 por ciento de productividad. Supera a Marcelo Bielsa, quien consiguió un 60,13%. El podio lo completa, curiosamente y para sorpresa de muchos, Xabier Azkargorta, quien dirigió 18 partidos y tuvo un 59,25% de eficacia. Volviendo a Sampaoli, el DT argentino contó con la Generación Dorada en pleno apogeo. Cuando Chile ganó su primer certamen continental, Claudio Bravo jugaba en Barcelona, Alexis Sánchez en Arsenal, Arturo Vidal en la Juventus y Gary Medel en el Inter de Milán. Todos en la más alta competencia.

La Copa América de 2015 fue el logro más importante de Sampaoli en la Roja. Foto: Photosport

En diálogo con La Tercera, Gonzalo Jara habló de como era tener a ese grupo como compañeros. “Teníamos cinco jugadores fuera de serie y el resto teníamos que acompañar. Pero para eso debía estar mejor preparado que ellos. Si Sánchez jugaba al 100%, yo debía dar el 120%, o sino no daba el tono. Esto era como una orquesta, si uno toca mal, se nota. Por eso fuimos tan competitivos. Alexis, Arturo y Gary, genéticamente, son innatos. Pueden pasar 30 días sin entrenar, pero después practican dos días y juegan como si no hubiesen parado. Era muy difícil acompañar. Pero más complejo es hacerlo colectivo. Que la banda suene, no desentone, y no en un partido, sino que por años”, señalaba el exdefensor.

Para la Copa América de 2015, la Roja contaba con la curiosidad de ser la más baja del continente. Un dato no menor en los recuerdos del estratega. También era el plantel con el promedio de edad más alto. La Selección estaba en una media de 1,73 metros. El jugador más bajo de Chile era Marcelo Díaz con 1,66. En tanto, el más alto fue Mauricio Pinilla con 1,87 metros. En un video compartido en su Instagram, Sampaoli recordó aquellos días. “La selección chilena, el equipo de los pequeños gigantes. Bajos en estatura, pero enormes en su capacidad de cambiar la historia de un país”, sentenciaba.

Más allá de los logros, hay algunos futbolistas que no tienen el mejor recuerdo del DT. Por ejemplo, Esteban Paredes asegura que le gustaba más como era el trato de Marcelo Bielsa. “Siento que Sampaoli nunca me dio la oportunidad para demostrarle que podía servirle en la Selección. Los entrenamientos eran parecidos a los de Bielsa, pero creo que Sampaoli no fue justo con todos. Eso es algo que rescato del profe Marcelo: no tenía amigos en la Selección, el que estaba mejor jugaba. Eso los diferencia harto”, dijo a este medio.