“Él es tonto”: la curiosa defensa del abogado de Ronaldinho

Ronaldinho sigue en prisión preventiva en Paraguay. La detención, derivada del uso de un pasaporte guarani falsificado para ingresar al país, puede prolongarse hasta por seis meses, mientras se investiga la procedencia del documento y, en el caso de la ex estrella del Barcelona, la responsabilidad que le cabe en su obtención.

En ese marco, la defensa del abogado del exfutbolista es, cuando menos, curiosa. En un intento por demostrar la inocencia de su cliente, el jurista paraguayo Adolfo Marín termina dejándolo peor. “La Justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendió que le dieron unos documentos falsos. Él es tonto”, manifestó el profesional, en un esfuerzo por desligar de responsabilidades al exdelantero.

Marín postula que tanto Ronaldinho como su hermano, Roberto de Assis Moreira, consideraron los pasaportes que hoy los tienen tras las rejas como “un regalo sin importancia”.

La justicia paraguaya, en cambio, lo considera un delito. Y justifica la prisión preventiva del astro y de su pariente por el peligro de fuga de ambos.