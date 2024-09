El Fútbol Joven en alerta: se registran masivas marchas contra la ANFP en todo Chile

En estado de alerta máxima se encuentran los entrenadores del fútbol formativo, apoderados y todos aquellos que pueden ver amenazada su fuente de trabajo, luego de que la ANFP avisara a los clubes que no hay recursos para el fútbol formativo y que se busca reducir los costos en la organización de los torneos de menores. Preliminarmente una de las medidas que estaba sobre la mesa apuntaba a reducir las categorías de seis a cuatro, quedando la Sub 13 y Sub 15, lo encendió las alarmas.

El Fútbol Joven se organiza en la actualidad en las series Proyección, Sub 18, Sub 16, Sub 15, Sub 14 y Sub 13. Con esta propuesta, solo quedarían la Sub 20, Sub 18, Sub 16 y Sub 14. De acuerdo a las estimaciones, la reducción dejaría fuera a 2.300 niños, 84 entrenadores quedarían cesantes y se eliminarían 1.344 partidos del calendario.

Y si bien existió un compromiso de que no desaparecería ninguna categoría y que se mantendrán las existentes, no hubo consenso con los formatos de torneos que se presentaron, que en algunos casos significaba hasta un 42% menos en los costos. Por lo mismo, los elencos se comprometieron a crear una comisión que estará compuesta por los presidentes y que se encargará, principalmente, de llevar adelante las propuestas que crearán un torneo capaz de ser financiado por los equipos del fútbol chileno.

Ante tamaña incertidumbre, este lunes se están realizando diversas marchas a lo largo del país. Uno de los puntos de partida es la Rotonda Quilín, con destino a la sede la ANFP, mientras que también se organizaron movilizaciones en Viña del Mar, San Felipe, Quillota, Arica, Iquique, Copiapó, La Serena, Antofagasta, Curicó, Talca, Concepción y Puerto Montt. Una convocatoria realizada por el Sifup y que fue bautizada como “menos negocios y más fútbol”.

“No hay dinero”

La semana pasada, Pablo Milad, presidente de la ANFP, les avisó a los clubes que la sede de Quilín no tiene la caja suficiente para financiar el fútbol formativo. Lo hizo acompañado de Pablo Silva, el gerente general, quien ha sido el funcionario que ha llevado adelante la idea de recortar los ingresos en el área que levanta a las jóvenes promesas del fútbol chileno.

La justificación de la ANFP se basa principalmente en la disminución de ingresos sostenidos que se han producido durante los últimos años. Incluso, se ejemplificó en el corte abrupto que se tuvo que realizar con Betsson, la casa de apuestas que pagaba US$ 2,5 millones por temporada (a razón del naming right del campeonato) para evitar temas legales. “Nos dijeron que se había cortado ese contrato y que, de alguna manera, había servido para que a los clubes no los persiguieran más con las casas de apuestas. Pero que eso trajo mermas económicas en la ANFP”, dicen desde la casa del fútbol.