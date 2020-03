El futuro de Alexis Sánchez se aleja de Italia

Alexis Sánchez cambió el fútbol de Inglaterra por el de Italia en búsqueda de continuidad. Y si bien la ha encontrado en el Inter, con más minutos y regularidad que en Manchester United, por ahora, según la prensa italiana, eso no es suficiente para que el tocopillano permanezca en el elenco neroazzurro.

El sitio Tuttomercato, especialista en fichajes dentro de los medios italianos, asegura este sábado que “aún hay dos meses para cambiar de opinión, pero por el momento, el chileno estaría volviendo a Inglaterra”.

Esto porque según la misma publicación, el Inter no está convencido con el rendimiento del ex Cobreloa, por lo que no haría uso de la opción de compra que tienen.

Así las cosas, Sánchez debiese retornar a Manchester a los Diablos Rojos, o al menos negociar con ellos su futuro, el que, por ahora, se aleja de Italia a pesar de que en los análisis de la misma prensa italiana como La Gazzetta dello Sport, ayer pedían que el Niño Maravilla fuese el punta del equipo cuando retorne el fútbol.

“Sánchez ha jugado hasta ahora solo 10 'contra el Udinese y debe ser llevado a la cima de la situación lo antes posible para elevar aún más el nivel tanto técnico como en el frente de la experiencia”, escribió el medio italiano, uno de los más grandes del país.