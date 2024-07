El gran susto que sufrió Radamel Falcao García en Colombia: su familia terminó hospitalizada

Un tremendo susto fue el que sufrió el pasado viernes el futbolista Radamel Falcao García, uno de los artilleros más connotados que ha tenido Colombia y que está de retorno en su país, luego de fichar en Millonarios tras una larga carrera en Europa. El asunto es que se generó una fuga de gas en la residencia de la familia del jugador, en el norte de Bogotá, que conllevó que la esposa y los hijos del ‘Tigre’ hayan sido hospitalizados por inhalación de gas.

Esta emergencia obligó a que el delantero de 38 años quedara descartado del partido que disputó su equipo este domingo en la ciudad de Valledupar, ante Alianza (derrota 2-1), por la liga colombiana. El DT Alberto Gamero y el club le dieron la autorización para que Falcao se quede junto a su familia.

Mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram, el exgoleador del Porto y el Atlético de Madrid explicó la situación por la cual se vio impedido de participar del partido con su club. “El día de ayer (viernes) en mi familia sufrimos un suceso inesperado por el cual mi esposa, mis suegros y mis cinco hijos estuvieron hospitalizados. Por esta situación no me es posible acompañar al equipo que hemos de enfrentar en la ciudad de Valledupar. Le deseo lo mejor a mis compañeros...”, manifestó Falcao García.

Quien también se pronunció acerca de este suceso fue Lorelei Tarón, la esposa del futbolista: “Gracias por sus mensajes y buenos deseos, estamos bien gracias a Dios. Lo que ha pasado es que prendimos un calefón que no tenía vía de escape y el monóxido de carbono nos intoxicó a todos. Pasaron muchas horas desde que lo prendimos y pensamos que el olor era normal, yo estaba haciendo ejercicio con Jedi (uno de los hijos) y mi papá en la parte de abajo (donde está en calefón y la vía de escape). Pasaba el tiempo y yo estaba súper mareada pero pensé que era la altura, Jedi subió con mi papá a la parte de arriba que estaban las niñas con mi mamá”.

“Cuando subo 10 minutos después que Jedi, él viene llorando que se siente mal y que quiere vomitar, lo alzo y me siento en el cuarto de las niñas. Jedi se duerme lo cual me pareció súper raro y yo empecé a sentir sueño y me dormí. De repente subió un olor demasiado fuerte y la señora que nos ayuda en la casa empezó a gritar que salgamos rápido afuera, salimos porque el olor era insoportable”, continuó con su explicación.

“Rápidamente mi papá entró para apagar el calefón, pero él ya estaba vomitando y sin fuerzas. De ahí salimos corriendo al hospital... Gracias a Dios no pasó nada grave y menos mal no fue de noche porque ahí sí iba a ser otra historia”, selló Tarón, la señora del futbolista.