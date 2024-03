El inesperado reproche de un ex jugador del Real Madrid a Vinicius Júnior

Vinicius Júnior viene siendo objeto de ataques racistas hace ya un tiempo. El brasileño brilla en el Real Madrid, pero no lo está pasando bien en España. De hecho, en una conferencia de prensa previa al duelo entre la Verdeamarilla y el combinado ibérico, estalló en llanto.

En general, el delantero formado en el Flamengo ha encontrado solidaridad. Eso sí, hay excepciones. Esta semana, por ejemplo, José Luis Chilavert lanzó una dura sentencia. “Pan y circo, el fútbol es para hombres”, declaró el ex arquero paraguayo, además de proferir otras sentencias igual de duras. A esa lista se suma ahora, Dani Parejo, quien vistió la camiseta del Real Madrid entre 2008 y 2009.

¿Qué dijo?

El actual mediocampista del Valencia le reclamó a Vinicius Júnior una mayor fortaleza. “Vinicius me parece un jugador extraordinario con unas condiciones impresionantes y sí que es verdad que yo no me he visto en este escenario y creo que va un poco en la forma de ser de cada uno. Los jugadores nos tenemos que dedicar a jugar y no a tener en cuenta lo que se dice”, planteó en declaraciones a Cadena Ser.

Parejo expuso la experiencia que ha vivido en canchas en las que ha actuado como visitante. “Yo también he ido a campos por ahí, me llaman borracho y no me encaro con la gente ni hago gestos. Eso sobra. El futbolista tiene que estar por encima de estas situaciones. En determinados comportamientos, se está equivocando”, insiste el volante.

Dani Parejo, en un duelo entre el Villarreal y el Barcelona (Foto: Reuters)

“Parece que está en todas y eso es un aprendizaje que tendría que trabajar. Cuando juegas en el Real Madrid siempre hay un ambiente especial, siempre se meten con los futbolistas y siempre la gente te intenta picar”, insiste, respecto de cómo el brasileño debería manejar los ataques que suelen llegarle.

Un golpe por la espalda

Al margen el racismo, Vinicius Júnior ha estado en la polémica por darle un golpe por la espalda a Aymeric Laporte. “¿Quizás quería bailar?”, posteó el defensor, quien actualmente milita en el Al Nassr, de Arabia Saudita, en alusión a la forma en que el carioca suele festejar sus goles. El incidente derivó en enfrentamientos entre jugadores de ambas escuadras.

No fue el único incidente en que estuvo involucrado en ese partido amistoso. Después del empate que Lucas Paqueta convirtió para sentenciar el 3-3 con que terminó el compromiso, Vini realizó un gesto hacia la banca rival que, naturalmente, generó reacciones. Personal de seguridad tuvo que intervenir para evitar un enfrentamiento.