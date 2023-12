¿El Inter de Milán está en bancarrota? Diario italiano devela el delicado estado financiero del club de Alexis Sánchez

El éxito deportivo de Inter de Milán contrasta con su delicada situación financiera del club. No es algo nuevo. La cuantiosa deuda de arrastre de la institución ha podido ser amortiguada en parte, aunque sus ingresos también bajaron en el último ejercicio.

El diario italiano Il Giornale rescata el análisis del auditor contable Luca Marotta y las cifras de The Athletic que centran la atención en las desastrosas cuentas del club nerazzurri, las mismas que tienen a la sociedad al borde de la bancarrota.

Sus deudas ascienden a la monstruosa cantidad de 886 millones de dólares. A pesar de que la contabilidad de los lombardos redujo los costos un 11,8%, la verdad es que sus ingresos bajaron un 3,2%, una situación de endeudamiento asfixiante.

El equipo de Alexis Sánchez bajó la deuda de US$ 976 millones a los 886 millones, sobre todo, gracias a las ventas de dos de sus estrellas: el volante croata Marcelo Brozovic a Al Nassr (US$ 19,3 millones) y el arquero camerunés André Onana a Manchester United a cambio de US$ 55,6 millones.

Además, el hecho de llegar a la final de la anterior Champions League también ayudó a no expandir ese alarmismo, tras sumar cerca de US$ 109 millones entre premios y derechos de televisión.

Fechas clave

Mayo del próximo año es una de las fechas clave para el joven presidente del equipo lombardo, el chino Steve Zhang, cuando tenga que encontrar la manera de devolver el préstamo de US$ 305 millones obtenido de la empresa de capital de riesgo Oaktree.

El tema más delicado de este vencimiento es que el fondo californiano exigió la totalidad de las acciones del club como garantía del crédito.

En ese escenario, los propietarios chinos del grupo Suning (compró el club en US$ 300 millones en 2016) tendrán que realizar una importante ampliación de capital para evitar que el tema acabe en los tribunales.

El diario recuerda que, a pesar de la delicada situación financiera, el director general comercial Alessandro Antonello y el director ejecutivo del área deportiva Giuseppe Marotta, recibieron para el ejercicio 2022/2023 una compensación de 2 millones de dólares.

Una suma que chocan frontalmente ante una pérdida neta de alrededor de 94,7 millones de dólares, pero inferior a los 155 millones del balance en la temporada 2021-’22.

Números que traen algo de alivio a la junta de accionistas. Así se desprende de las palabras del presidente Zhang, quien se distanció de la hipótesis de una probable venta del club.

“Todavía nos queda mucho camino para recorrer juntos. Este último año ha confirmado el extraordinario crecimiento de nuestro club. Estamos una vez más y permanentemente entre los mejores clubes de Europa”, dijo el mandamás chino.

Incluso, hizo un importante anuncio que podría alejar al equipo del Giuseppe Meazza: “Continuamos con la decisión del proyecto de un nuevo estadio propio, de importancia estratégica, esencial para el club”.