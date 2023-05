El Inter se queda con el Derby della Madonnina y se acerca a la final de la Champions

El Derby della Madonnina fue para el Inter. Ante sus vecinos del Milan, abrieron una de las semifinales de la Liga de Campeones y el exequipo de Alexis Sánchez y Arturo Vidal venció por 2-0, quedando con la primera opción de acceder a la gran final del principal torneo de clubes del mundo.

San Siro fue una fiesta, por razones obvias. Los dos colosos de la ciudad se encontraban en una instancia decisiva a nivel continental. Los antecedentes, en esta competencia, eran favorables a los rossoneri porque se impusieron en los dos enfrentamientos previos por la Champions: en las semis de 2002-2003 (por el valor doble del gol de visita, algo que ya no corre a nivel UEFA) y en cuartos de final de 2004-2005. Además, independiente al vencedor, la Serie A aseguró un finalista en busca de la Orejona. Esta temporada ha sido una resurrección para el Calcio porque ha acaparado las semifinales de todos los torneos europeos, con cinco equipos.

Volviendo al clásico de Milán, una ráfaga interista les permitió sacar una distancia de dos goles en poco más de 10 minutos de partido. En la primera ocasión de gol para los neroazzurri, Edin Dzeko abrió el marcador a los ocho minutos. Luego de un tiro de esquina, el bosnio se suelta de la marca de Calabria y remata de volea con la zurda para el 1-0. El exdelantero de la Roma hizo dupla con Lautaro Martínez en la ofensiva que dispuso Simone Inzaghi.

Casi en la acción siguiente, en los 11′, el Inter clavó el 2-0 a través del armenio Henrikh Mkhitaryan. El exvolante del Arsenal arremetió por el centro y definió con un potente disparo al medio del arco del francés Maignan. Durante el primer tiempo, el juego directo de los interistas era un dolor de cabeza para la estructura milanista. A esa verticalidad, los visitantes le añadieron eficacia, para tener un marcador favorable tan prematuramente. Defensivamente, el Milan no paraba de sufrir. Y adelante, la ausencia del portugués Rafael Leao (por lesión) era un lamento.

A la media hora de partido, el Inter casi dejó la eliminatoria sellada. El árbitro español Gil Manzano sanciona un penal por falta sobre Lautaro Martínez. El argentino se lo creó solo, luego de un lateral. Sin embargo, el juez es llamado por el VAR y revisa la acción en la pantalla, a ras de campo. En una determinación rápida, cambia de decisión y anula el cobro. Un salvavidas para el Milan de Stefano Pioli, cuya defensa se mostraba sorprendentemente permeable.

Para el complemento, los rossoneri mantuvieron un mayor dominio del balón que su rival, sin embargo no lograron generarle oportunidades concretas a un Olivier Giroud que se vio incómodo en casi todo el duelo. En los 49′, un remate de Brahim Díaz se fue desviado por poco. La más clara del Milan fue en los 63′, con un disparo de Sandro Tonali que dio en un poste. El portero Onana estaba vencido. Mientras que el Inter administraba la ventaja con calma. Salvo cuando ingresó Origi y se cargó en la banda izquierda, la defensa no sufrió.

En definitiva, el Inter de Simone Inzaghi da un gran paso en el afán de volver a una final de la Copa de Europa, cita a la que no llega desde 2010, cuando el equipo que dirigía José Mourinho superó al Bayern Múnich, en el Santiago Bernabéu de Madrid. Para ambos elencos lombardos no es menor ser campeón de la Champions, porque esto le da el pase a la fase grupal de la siguiente edición, en el caso de que no entran por la liga italiana.

El juego de vuelta será el próximo martes 16, en la misma cancha, pero ahora con la localía del Inter.