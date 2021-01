El lamento de Cano: “En este tipo de partidos no puedes pestañear, porque terminas llorando en el vestuario”

Destruido estaba el camarín de Coquimbo Unido, tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana ante Defensa y Justicia. Los piratas cayeros por 4-2 y no pudieron acceder a la final del certamen, donde esperaba Lanús.

El arquero del equipo nacional evidenció la amargura. “Es difícil encontrar las palabras en momentos de amargura extrema. Solo puedo decir que hicimos todo a nuestro alcance, pero histórico para nosotros habría sido salir campeones. Estamos vivos y ahora hay que levantar la cabeza, afrontar el campeonato local con valentía y corazón para sacar este sabor amargo”, dijo.

“La enseñanza máxima es que en este tipo de partidos no puedes pestañar o cometer un error, porque terminas llorando en el vestuario. Cuando analicemos y veamos cómo no pudimos aguantar ese gol que vinimos a buscar, nos vamos a hacer muchas preguntas. Lo que sí, tengo un orgullo que se me sale del pecho al ver mis compañeros corriendo cada pelota, compañeros que dejaron todo, que jugaron con molestias”, agregó.

“No quiero llorar, pero agradezco a todos, a nuestras familias. No les vamos a pedir disculpas, porque queríamos pasar, pero nos duele tantos como a ellos. Lo único que queremos es salir a jugar el próximo partido y demostrar esa valentía que mostramos en el segundo tiempo”, cerró el arquero, en referencia a que hora tendrán que ponerse al día en el Torneo Nacional, donde son últimos y corren riesgo de descenso.

Por su parte, el técnico Juan José Ribera se mostró orgulloso. “Rescato que por fin un equipo de provincia estuvo peleando instancias finales de copas internacionales. Rescato todo lo que ganaron nuestros jugadores y nuestra institución en cuanto a la experiencia”, señaló.

“Hacer historia era pasar a la final. Lo tuvimos cerca. Hoy, por situaciones propias, no pudimos ganar la llave. Se dio el partido como lo habíamos pensado, pero tuvimos esos 15 minutos letales, en que nos pusimos en ventaja, pero luego no pudimos reaccionar. Lamentablemente, hoy no nos alcanzó. Creo que con el tiempo asimilaremos que quedamos fuera de una semifinal de la Copa Sudamericana”, concluyó.

El técnico ganador, Hernán Crespo, recordó la situación vivida en Chile, cuando las autoridades no los dejaron salir del hotel para jugar ante Coquimbo. “Todo fue bastante complicado, pero nosotros, no siendo responsables de absolutamente nada, nos enfocamos en lo que nos apasiona que es jugar al fútbol. Si bien fueron momentos complicados emocionalmente, los chicos demostraron una vez más la madurez y en lo que tenían que enfocarse, que era en el campo de juego”, dijo el adiestrador del Halcón.