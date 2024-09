El lapidario juicio de Arturo Vidal: “El 90 por ciento de Chile es colocolino”

Arturo Vidal fue la gran figura de Colo Colo en el partido de ida ante River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El volante deslumbró con su despliegue y una notable asistencia para Carlos Palacios en el empate 1-1 ante los millonarios. Un resultado que ilusiona al Cacique con alcanzar el paso a las semifinales este martes, a las 21.30, en Buenos Aires.

Fiel a su estilo, el King analizó la revancha en conversación con el streamer Davoo Xeneize, en la plataforma Kick. Ahí, el oriundo de San Joaquín entregó su visión sobre el esperado encuentro en la capital argentina.

“A mí me gustan estos partidos, estos desafíos. Me gusta jugar con estadios en contra. Eso me hace crecer mucho más. Por eso me tengo tanta confianza para el martes”, expresó. Y añadió: “La gente está muy agradecida, pero siempre uno quiere más. La gente tiene más confianza en lo que estamos haciendo. El otro día con el empate la gente se fue contenta y con mucha fe de que podemos avanzar. Si avanzamos podemos pelear esta Copa como se hizo en el 91″.

“El camino de nosotros ha sido largo, tuvimos que pasar varias etapas para poder entrar en la Copa. Ha sido un camino difícil, pero lindo y la gente lo agradece, el pueblo colocolino acá en Chile. Desde el principio de año, cada día crece más la ilusión”, destacó.

Incluso, se atrevió con una estadística. “El 90% de Chile es colocolino. Antes yo pensaba que era el 60, 70, pero ahora he ido a lugares donde jamás pensé que a la gente le podía gustar el fútbol y me he encontrado que son más fanáticos que los que van al estadio”, sostuvo.

La baja de Falcón

Sobre el ambiente que va a encontrar en el Monumental de Núñez, el mundialista chileno fue categórico. “Va a ser una guerra allá, pero le tengo mucha confianza a mi equipo y yo sé que podemos sacar un buen resultado. Lo importante es pasar, puedes pasar con un triunfo o a penales. Da igual cómo se pase”, sostuvo.

Por otro lado, tuvo palabras para la polémica expulsión de Maximiliano Falcón: “Yo ya estaba en la banca, me habían cambiado, después la miré y claramente el árbitro se equivocó. El árbitro tendría que haber expulsado solo a Díaz, pero se lavó las manos y expulsó a los dos. Falcón es muy importante para nosotros. un defensor confiable a la hora de presionar y quitar balones. Es un defensa rápido y agresivo. Tuvo mala suerte, se equivocó el árbitro y ahora a ver qué hacemos”.

Finalmente, sinceró que el gran objetivo del club para lo que queda del año es plano internacional. “El Campeonato no lo vamos a dejar de lado, pero nuestro gran objetivo es la Libertadores. Estamos ahí, tenemos dos partidos menos, si los ganamos quedamos a un punto de la U, pero nuestro objetivo es la Libertadores. Nos vamos a jugar la vida el martes para seguir avanzando y seguir creyendo en el sueño”, cerró.