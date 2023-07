El lío de Patricio Rubio en Ñublense: por qué Jaime García lo apartó del choque ante Audax Italiano

Anoche, en Concepción, Ñublense y Audax Italiano empataron sin goles por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. En un duelo de poco brillo, de fuerzas parejas, los Diablos Rojos y los itálicos no se sacaron ventaja y todo quedó abierto para la vuelta de la próxima semana, nuevamente en el estadio Ester Roa de la ciudad penquista.

El técnico de los de Chillán, Jaime García, analizó lo sucedido en el campo y no esquivó una confusa situación que tiene en la interna de su escuadra: decidió dejar fuera de la nómina a dos elementos importantes por situaciones extradeportivas. Se trata de Patricio Rubio y Jorge Henríquez. Pese a tratarse de dos titulares, el oriundo de Cartagena se mostró inflexible y no los consideró para el choque con Audax. No reflejó mayores problemas por “cortar” al delantero y al volante. “Las puertas del bus están abiertas para el que quiera estar y para el que no también”, manifestó.

Si bien no se refirió a los implicados con nombre y apellido, García dijo lo que les espera: “Con uno de los jugadores tendrán una conversación en el club y con el otro se trató de una decisión técnica”.

¿Qué fue lo que pasó?

En general, se le reconoce al exfutbolista como un técnico cercano a sus jugadores, con la virtud de sacarle rendimiento a elementos que no atraviesan por el mejor momento futbolístico. Sin embargo, no escatima en castigar a quien rompe esa confianza. En el caso de Jorge Henríquez, cometió un acto extrafutbolístico antes del partido contra Unión Española (según lo informado por el diario local La Discusión), en el arranque de la segunda rueda, con lo cual fue excluido de la citación. Ahora, esto se repitió para el partido ante Audax, por la Copa Sudamericana.

Por otra parte, afloró la situación de Patricio Rubio, el centrodelantero titular del equipo chillanejo. En su caso, el atacante ignoró las indicaciones del cuerpo médico. Fue intervenido quirúrgicamente de una lesión en el codo el año pasado y, pese a que se lo prohibieron, durante la semana pasada apareció jugando pádel, el deporte de moda. Como consecuencia de esto, quedó descartado del duelo de anoche.

De hecho, el propio Jaime García dijo, después del juego ante Unión Española, de la semana pasada: “Yo sigo creyendo en mi plantel, en mis jugadores, pero hay situaciones incontrolables que me desgastan, que van molestando, cosas extrafutbolísticas que van generando un desgaste fuerte, fuera del alcance mío”.

Además de la determinación del club respecto a la situación y eventual castigo a los futbolistas antes mencionados, la inquietud es si el técnico García los volverá a considerar para el fin de semana, cuando Ñublense visite a Magallanes, por el Campeonato Nacional. Se juega el domingo, a las 15.00 horas, en el Municipal de San Bernardo. El cuadro rojo no lo pasa bien en el certamen local: está 13° con 18 puntos.