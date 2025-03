“El Manchester United hubiera quebrado en Navidad”: la cruda revelación del principal accionista del club que remece a Inglaterra

Manchester United atraviesa por una de sus peores crisis en la historia. Según su accionista mayoritario, uno de los cuadros más importantes de la Premier League no logra superar su mal momento, el que en materia económica lo tiene a maltraer y en lo futbolístico la realidad es bastante similar.

El domingo recién pasado, los Diablos Rojos recibieron al Arsenal en Old Trafford. Los dirigidos por Ruben Amorim tuvieron las ocasiones de gol más claras, pero la magnifica actuación de David Raya, portero de los Gunners impidió la victoria de los locales y el encuentro terminó empatado 1-1.

Tras el gran partido que disputaron, los hinchas del equipo mancuniano esperan poder salir pronto de la decimocuarta posición de la Premier League. En este contexto un poco más favorable, el principal accionista de la institución, Sir Jim Ratcliffe entregó detalles sobre el estado financiero del club ante el medio Times y la BBC.

El máximo accionista de los Diablos Rojos analiza la maqueta del nuevo Old Trafford. Foto: @ManUtd.

“El Manchester United hubiera quebrado en Navidad (...) En términos simples, el United estaba gastando más dinero de lo que estaba ganando en los últimos siete años. Si haces esto por un periodo prolongado, acabarías en un lugar muy difícil, y en el United ese lugar se encontraba al final de esta temporada. Al final del 2025 el United se hubiera quedado sin dinero. Es la primera vez que decimos esto en público, pero es un hecho”, afirmó.

Su opinión sobre el plantel mancuniano

De igual manera, el millonario británico expresó su disconformidad con la plantilla actual de los Diablos Rojos, la cual en su mayoría fue conformada tiempo antes de que él ingresara a la propiedad del club. "Algunos jugadores no son lo suficientemente buenos y algunos probablemente estén sobrepagados, pero para que moldeemos el equipo del que somos totalmente responsables y del que debemos rendir cuentas, llevará tiempo“, mencionó.

En este sentido, Ratcliffe fue muy duro con la anterior administración del Manchester United. “Este verano vamos a ‘comprar’ a Antony, a (Jadon) Sancho, a Casemiro, a Lisandro Martínez, a (Rasmus) Hojlund, a (André) Onana, y cada uno son unos 20 millones de euros. Incluso si no compramos a nadie, estamos comprando a esos jugadores”, detalló.

Finalmente, el dueño de la empresa del área química INEOS le entregó todo su respaldo a Ruben Amorim, entrenador del primer equipo que asumió el cargo bajo su tutela en noviembre de 2024. “Está haciendo un gran trabajo con estas circunstancias. Todo el mundo espera milagros de un día para otro, pero esa no es la vida real, bajo mi punto de vista. Es un hombre joven, ha venido por primera vez a la Premier League en la mitad de la temporada, no es su lengua natural. Necesitas darle un poco de tiempo. Verdaderamente, me gusta mucho”, sentenció.