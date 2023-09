El mensaje de Gary Medel a Jordhy Thompson tras sus indisciplinas en Colo Colo

Este domingo la transmisión de Arturo Vidal por Twitch tuvo un invitado especial: Gary Medel. El capitán de la selección chilena acompañó al mediocampista y conversaron de distintos temas relacionados al proceso de la Roja.

Eso sí, el que más llamó la atención se trató de un jugador que no es parte de la nómina para los partidos de Eliminatorias y que de hecho no fue considerado por el técnico Eduardo Berizzo para los procesos Sub 23. Se trata de Jordhy Thompson, el extremo albo que actualmente está cortado del primer equipo.

Fue justamente ese el tema que comentaron los referentes de la Generación Dorada, apuntando al buen nivel futbolistico que tiene el jugador, pero a los serios problemas que muestra fuera de la cancha.

La conversación nació en torno a una pregunta en el chat de la transmisión. “¿Qué opinamos de Thompson en qué sentido?”, leyó el King, a lo que el capitán de Vasco Da Gama respondió: “Es desequilibrante, tiene buena zurda”.

Pero la situación no quedó ahí, ya que Vidal habló derechamente sobre el comportamiento del nacido en Antofagasta fuera de la cancha. “Es bueno, un poco chico no más”, añadió.

Aquello provocó que Medel se explayara un poco más sobre el tema y enviara un mensaje directo a Thompson, quien actualmente está separado del plantel tras haber jugado un partido amateur a 48 horas del Superclásico. “Hay cosas privadas que deben mejorar. Tienen que hacerse responsables. Deben aprender”, expuso el central.

Esta no es la primera vez que un seleccionado nacional hable del comportamiento de Thompson, ya que hace algunos días Gabriel Suazo, ex capitán de Colo Colo opinó de la polémica en que se vio envuelto junto a Damían Pizarro. “Espero que se puedan solucionar las cosas. No comparto la situación que ocurrió por parte de ellos. Son muchachos que necesitan ayudan en la parte psicológica. Para ser grandes jugadores, primero hay que ser grandes profesionales fuera de la cancha, eso es lo más importante”, comentó en su oportunidad el lateral del Toulouse.