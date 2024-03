El millonario premio que repartirá la U a sus jugadores si logra vencer a Colo Colo en el Monumental

Universidad de Chile se prepara para uno de sus grandes desafíos en el Torneo Nacional. Este domingo en el marco de la cuarta fecha del campeonato, los azules visitarán a Colo Colo en el estadio Monumental para enfrentar un nuevo Superclásico.

El último triunfo de los laicos en el coliseo deportivo de Macul se remonta al año 2001, por lo que después de más de dos décadas sin ganar allí, los universitarios se han transformado en los peores visitantes en este tipo de duelos de cada uno de los países importantes de Sudamérica.

Considerando esto, la directiva de Azul Azul ha preparado un jugoso premio a repartir entre el plantel si es que consiguen romper esta racha. Serán 100 millones de pesos los que se distribuirán si es que los deportistas logran derribar esta barrera.

A lo anterior se suma el hecho de que en este inicio de temporada la U se ha mostrado mucho mejor que en las últimas temporadas en las que estuvo peleando por mantener la categoría gracias al trabajo que ha desarrollado Gustavo Álvarez.

Uno de los jugadores en reconocer este cambio ha sido Cristian Palacios. “Él trata de motivarnos en la semana con muchas herramientas, la función y lo que nos dice es que sacara lo mejor de cada uno y nos fa la confianza. Con el gol me da confianza y uno se suelta y en el partido trata de demostrar”.

“Las diferencias son los entrenadores, cada uno tiene una forma de entrenar, plasmar y cómo quieren jugar. Ahora la U va al frente, intenta proponer y esa es la diferencia”, añadió.

Por otro lado Leandro Fernández sostuvo tras la última victoria de los estudiantiles que “nos vamos muy contentos, porque es una cancha muy difícil y un rival muy duro. Pero hicimos un gran partido: en el primer tiempo no supimos concretar y en el segundo, logramos quedarnos con el partido. ¿Si ahora podemos revertir resultados? La verdad es que estamos revirtiendo ese factor y es muy difícil. Pero de a poquito hemos ido encontrando el nivel, agarrándole la idea a Gustavo, que es nueva, y los buenos resultados traen mejores semanas de entrenamiento”.

De hecho, el propio DT se refirió a la opción de derribar a Colo Colo en su estadio. “Sé que es partido muy importante, pero espero quedar en la historia del club por algo mucho más importante que poder ganar ese partido”, señaló el estratega este jueves, en conferencia de prensa.

Álvarez también segura estar sereno en la previa del crucial duelo ante Colo Colo, sobre todo por la relación que tiene con el equipo y la confianza que existe en este momento: “Muy tranquilo, porque es mi trabajo y lo que tengo que hacer. Creo que gran parte de la tranquilidad es por el plantel que tengo, el staff que me acompaña y el club. Me hicieron sentir cómodo con mucho apoyo y la respuesta del compromiso del plantel. Veía un plantel consciente del pasado y lo que quiere. Eso evalúa, si todo eso está bien no me inquieto”, puntualizó.

Por otra parte, se refirió a la presencia de Arturo Vidal y al rendimiento que ha tenido el Cacique en el inicio de la temporada: “Cuando analizo a los equipos rivales, lo hago pensando en el funcionamiento y características de los jugadores, independientemente de los nombres propios, ya que eso influye en los 90 minutos del juego y no la historia del jugador”, señaló.

“Creo que si uno se enfoca en el pasado, no tiene solución. No se puede modificar. Lo único que se modifica es el presente y ese presente puede modificar el pasado, cortar la racha. Lo siento muy lejos de una presión, es un gran desafío y una gran oportunidad. Agradezco que la vida me pusiera en este lugar, tengo la gran oportunidad de revertir eso ganando el domingo. Yo y el plantel, todos”, complementó.

Desde el arco, Gabriel Castellón también se ha mostrado motivado con la opción de vencer al Cacique. “Es el partido más importante de la liga chilena. Es el Superclásico, donde la importancia es muy relevante y el nivel tiene que ser óptimo. Uno está aprendiendo cómo funciona el club, y cómo se mira de afuera, y jugar el Superclásico es de relevancia para la carrera y para el equipo”.

“Siempre nuestro objetivo es ganar el partido siguiente, es el objetivo de grupo. Sabemos lo que es el Superclásico, que tiene importancia por los años anteriores, pero como grupo la mentalidad es salir a ganar”, agregó.

“Sabemos cómo juega el rival, es un rival durísimo que viene con una carga de partidos. Pero más que preocuparnos de ellos, tenemos que ver cómo podemos plantear la idea del profe para esta semana”, concluyó.

Del otro lado, Maximiliano Falcón se refirió a este choque. “Por más que la U no gana acá hace años, estos partidos se juegan con uñas y dientes. Vendrán a sacarnos la cabeza, para ganar y para acabar con el invicto, pero saldremos a presionar, a apabullarlos, que se sientan incómodos, que sientan que están en nuestra casa, que el Monumental es nuestra casa”, avisó el defensor.

El duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para este domingo 10 de marzo a partir de las 18.00 horas en el estadio Monumental.