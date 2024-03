¿Se acerca el retiro?: las razones de Rafael Nadal para bajarse de Indian Wells a solo horas de su debut

El debut de Rafael Nadal (652° ATP) en primera ronda de Indian Wells (considerado por muchos como el quinto Grand Slam) estaba pactado para este jueves frente al canadiense Milos Raonic (224° ATP). Sin embargo, a tan solo horas de su desembarco en tierras norteamericanas, el 22 veces ganador de Grand Slam, mediante un comunicado en sus redes sociales dio a conocer la decisión de bajarse del torneo debido a que según sus propias palabras, aún no se encuentra en las mejores condiciones físicas.

“Es con gran tristeza que tengo que retirarme de este increíble torneo de Indian Wells”, iniciaba el escrito. Posteriormente añadió que fue uno de los primeros tenistas en llegar al Indian Wells Tennis Garden en California con la clara intención de estar más que preparado para la competición. “Todo el mundo sabe cuánto amo este lugar y cuánto amo jugar aquí. Esa es también una de las razones por las que vine muy temprano al desierto para practicar y tratar de prepararme”.

El manacorí reveló que fueron claves sus sensaciones posterior al partido de exhibición que tuvo frente a su compatriota Carlos Alcaraz (2° ATP) en Las Vegas, encuentro en el que cayó derrotado por parciales de 6-3, 4-6 y 12-14 en el Super Tie-Break. “He estado trabajando duro y entrenando, y todos ustedes saben que hice una prueba este fin de semana pero no me encuentro listo para jugar al más alto nivel en un evento tan importante”.

El zurdo cerró el texto asegurando que ha sido una de las decisiones más difíciles que ha tomado en el último tiempo. “No es una decisión fácil, es difícil de hecho, pero no puedo mentirme a mí mismo y mentirles a los miles de aficionados. Los extrañaré a todos y estoy seguro de que el torneo será un gran éxito”.

El retiro más cerca que nunca

Tras haber estado prácticamente un año fuera de competencia luego de terminar lesionado en el partido por la segunda ronda del Australian Open 2023 y decidir pasar por el quirófano para tratarse lesiones en el psoas y la cadera, el manacorí regresó a las pistas en el ATP 250 de Brisbane a inicios de este año. Y lo hizo dejando buenas sensaciones en sus primeros encuentros, derrotando en primera instancia Dominic Thiem (91° ATP) por parciales de 7-5 y 6-1. En segunda ronda desplazó notablemente al local Jason Kubler (192° ATP) por 6-1 y 6-2.

Pero los problemas llegaron en cuartos de final. En dicha etapa cayó derrotado por 7-5, 6-7(6) y 3-6 ante el australiano Jordan Thompson. Tras el encuentro salió con evidentes muestras de dolor, las cuales levantaban cierto temor en los fanáticos por la gran cantidad de tiempo que pasó Nadal fuera de las pistas. Con el pasar de los días se confirmó que tuvo un microdesgarro en un músculo, aunque por suerte no fue en la misma zona que lo mantuvo cerca de un año sin jugar. Eso sí, le significó restarse de participar en el primer Grand Slam de la temporada.

Considerando todo lo anterior, parece ser que el físico del campeón olímpico está llegando a su límite, pues solo ha logrado disputar cuatro partidos (tres en singles y uno en dobles) antes de volver a lesionarse en Australia.

Con esto sobre la mesa, todo hace indicar que su retiro del tenis está más cerca que nunca. Aún así, posterior a su exhibición ante Alcaraz, el español reveló que tiene intenciones de participar en la gira de arcilla. “Me encantaría estar en Montecarlo, aunque tendré que analizar cómo estoy en cada momento. Haré lo máximo para tener opciones, quiero hacer las cosas que realmente me hagan feliz. No me estoy despidiendo, me gustaría hacerlo siendo competitivo y disfrutando en cancha”, aseveró.