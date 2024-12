El millonario sueldo que exige Keylor Navas para firmar en Colo Colo

Ya es un hecho que Colo Colo busca arquero. El sábado se venció el plazo que Blanco y Negro le dio a Brayan Cortés para que diera una respuesta al ofrecimiento que le hizo. De esta forma, el iquiqueño finaliza su paso por el Monumental, lugar a donde arribó en 2018. Ahora Daniel Morón debe encontrar un reemplazo para el año del centenario del club.

Ante esta situación, ya hay varios guardametas que suenan para tomar el arco del Cacique. El primero es Matías Dituro, exmeta de la Universidad Católica que actualmente defiende al Elche de la Segunda División española. Luego está Claudio Bravo, formado en la institución, pero que se retiró hace ya cuatro meses. Por último, el sorpresivo nombre que aparece en la lista es el de Keylor Navas, histórico portero costarricense multicampeón con el Real Madrid.

El interés por estos tres porteros lo dio a conocer el propio Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro: “No hemos llamado a nadie, pero está Matías Dituro, está Claudio Bravo y está Keylor Navas, así que hay muchos arqueros capaces de tomar el arco albo”.

Un experimentado

Navas suma en su palmarés nada menos que tres Champions League ganadas con el elenco de la capital española, el que defendió desde 2014 a 2019. Posteriormente firmó por el PSG, club en donde en los últimos años perdió el puesto con el italiano Gianluigi Donnarumma.

El nacido en Pérez Zeledón cumplirá 38 años el próximo 15 de diciembre. Cabe destacar que a mitad de este 2024 finalizó su contrato con la mencionada escuadra de París y no pudo encontrar equipo en el viejo continente, por lo que no ha jugado en este segunda parte del año. De hecho, su último duelo oficial fue el 19 de mayo, en un encuentro ante el Metz por la Ligue 1.

Foto: AP Photo/Francois Mori.

A pesar de esto, Navas valora los aprendizajes que ha tenido en los últimos meses: “He estado extrañando estar jugando en un terreno de juego, que es lo que a todos nos gusta. Pero me ha servido para disfrutar y reflexionar de muchas cosas que no había podido disfrutar en muchísimo tiempo. Ha sido cargar baterías de nuevo, estar con fuerza, saber que sí quiero seguir jugando, saber que, aunque no estoy en un equipo, pero sigo cuidándome como un profesional”, dijo al medio FUTV.

¿Cuánto exige para firmar?

De concretarse la llegada del arquero de Costa Rica, el monto que Colo Colo tendrá que desembolsar en su salario será alto. Específicamente, 1.5 millones de dólares anuales, lo que se traduce en 120 millones de pesos al mes, según consignó radio Cooperativa.

Esto lo convertiría en el jugador mejor pagado del fútbol chileno, por sobre Arturo Vidal, quien ostenta este lugar con una cifra anual de 1,4 millones de dólares más bonos.