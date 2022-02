El Palestino del intenso Costas baja a una Católica bloqueada en La Cisterna

Perdió el puntero. Universidad Católica no pudo ante un interesante Palestino, que juega al gusto de su entrenador. En La Cisterna, recinto en el cual cayó Gustavo Poyet el año pasado, el elenco árabe se impuso por 3-2, en el partido más entretenido (y con la pizca de polémica que nunca falta) en lo que va del Torneo Nacional.

El tetracampeón llegó al Municipal (el recinto solo tenía público local) tras un inicio impecable en el campeonato y repitiendo la oncena que usó ante Curicó, privilegiando el trabajo por las bandas. En el local, el intenso Gustavo Costas paró a su escuadra de atrás hacia adelante, con Agustín Farías de líbero en una línea de tres-cinco, y con Carrasco y Jiménez arriba (sin un delantero convencional), ante las ausencias de Villanueva y Vilches.

En un primer tiempo que se fue encendiendo poco a poco, Católica comenzó mejor, pero Palestino lo terminó más arriba. Con su postura más pragmática, los árabes le cedieron espacio y posesión a los cruzados, que dominaron en los primeros 20′. En los 3′, Zampedri tuvo la primera, pero su remate fue a las manos del golero Sappa. Era un aviso, porque más tarde se sancionaría un penal por mano de Bizama, tras remate del argentino. En segunda instancia, el Toro convirtió para la apertura de la cuenta (mientras un perro se metía en el área). El remate se repitió porque, en la primera vez, Sappa había contenido el balón sin tener un pie en la línea de meta, como indica el reglamento.

Pese a la desventaja, Palestino mejoró notoriamente en el partido. De hecho, el 1-0 de la UC duró poco. El árbitro Fernando Véjar volvió a cobrar un penal, luego de una infracción de Lanaro sobre Jiménez. El zaguero estudiantil es muy propenso a cometer este tipo de acciones. En cuatro fechas de torneo, es la tercera pena máxima que le cobran: codazo vs. Coquimbo, mano vs. Unión Española y falta vs. Palestino. Mucho para un jugador de primera división.

Bryan Carrasco empató el encuentro, pese a fallar desde los 12 pasos. El Zanahoria Pérez le atajó el tiro, pero dio rebote hacia adelante y el ex Audax lo capturó. Dos partidos en 45 minutos y fracción. La UC decayó de manera evidente hacia el descanso. Reflejo de esto era la escasa relevancia de Marcelino Núñez y Diego Valencia, dos que generalmente cumplen.

En el complemento, la tónica continuó y los cisterninos eran más, avalado por las enérgicas instrucciones de su entrenador, que vive cada partido como si fuera el último. En una avivada, Luis Jiménez pone el 2-1 en los 55′. Avivada, porque Palestino hace rápido un lateral que no le correspondía. Era para la Católica. Falla de los árbitros.

Los estudiantiles estaban incómodos en el partido, pero cuentan con algo que no todos los clubes tienen: una banca de peso. Paulucci movió el tablero mandando a la cancha a Buonanotte y Gutiérrez. Ambos terminan participando de la jugada que acabó con el 2-2. El Enano profundiza con Fuenzalida, éste centra hacia Valencia y el 30 cede para el zurdo. Empate y desenlace completamente abierto. Podía pasar cualquier cosa en el Municipal.

Palestino nunca renunció a ganar. Más allá de la igualdad que encontró Católica, la tienda árabe se notaba más cerca de la victoria en la segunda parte. Por eso, no fue extraño que a siete minutos del final, Agustín Farías (el libero) finalizara certeramente un contragolpe de cara a la portería de Pérez. Tácticamente, el Palestino de Costas fue inteligente y dejó al descubierto falencias de los cruzados, que deberán corregir de cara al futuro. Los árabes son, junto a Ñublense, los únicos invictos que quedan.

Ficha del partido

Palestino 3: D. Sappa; B. Rojas (75′, F. Pardo), J. Bizama, A. Farías, C. Suárez, B. Véjar; M. Díaz (67′, J. Benítez), A. Martínez (90′, N. Meza), M. Dávila; B. Carrasco (75′, R. Gómez) y L. Jiménez. DT: G. Costas.

U. Católica 2: S. Pérez; J. P. Fuenzalida, G. Lanaro, B. Ampuero, A. Parot; M. Núñez (84′, L. Melano), I. Saavedra (90′+1, B. Barticciotto), J. Leiva (60′, F. Gutiérrez); G. Tapia (60′, D. Buonanotte), F. Zampedri y D. Valencia. DT: C. Paulucci.

Goles: 0-1, 23′, Zampedri, de penal; 1-1, 27′, Carrasco, tras fallar un penal; 2-1, 55′, Jiménez, remate al primer palo de Pérez; 2-2, 64′, Gutiérrez, zurdazo bajo tras pase de Valencia; 3-2, 83′, Farías, con un tiro colocado.

Árbitro: F. Véjar. Amonestó a Bizama, Sappa (P); Leiva, Pérez, Fuenzalida (UC).

Estadio Municipal de La Cisterna. Asistieron 2 mil personas, aprox.

Incidencia: 27′, Pérez le ataja penal a Carrasco.

En cursiva, jugadores juveniles.