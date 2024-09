El potente mensaje de Colo Colo al árbitro Andrés Matonte en la antesala de la revancha ante River

El arbitraje sigue siendo un tema en Colo Colo. La expulsión de Maximiliano Falcón ante River Plate generó profunda molestia en el cuerpo técnico del Cacique. “Una plancha con una expulsión clara, que no revisó el VAR. Después la expulsión de Falcón. Es un empujón normal. El árbitro lo podía haber manejado de otra manera. Con un empujón de Paulo Díaz, que están discutiendo parte de fútbol en el área. Cuartos de Copa Libertadores, lo podía haber manejado de otra manera, pero la consigna fue esa: actuar de la manera más fácil y expulsar a los dos jugadores. Se quitó el problema de encima porque Paulo Díaz lo empuja. Podría haber seguido el partido tranquilo. No era la expulsión para ninguno de los dos. Me pareció injusto eso”, dijo Jorge Almirón luego del choque de ida.

La rabia escaló hasta Blanco y Negro. Aníbal Mosa también expresó su malestar con la actuación de Raphael Claus. “Esto fue una vergüenza con todas sus letras. El pisotón de Miguel Borja sobre Emiliano (Amor) es una asquerosidad. Eso es tarjeta roja en cualquier parte. Después, la expulsión de Falcón fue injusta… Eso no se ve en ninguna parte. A pesar de haber tenido a este árbitro en contra, hicimos un muy buen partido”, resumió el empresario puertomontino.

Matonte sacó de quicio a la Roja. Foto: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

Para la revancha, la Conmebol designó a Andrés Matonte como juez principal. Un silbante que genera malos recuerdos en el fútbol nacional, ya que fue el encargado de aplicar el reglamento en el encuentro entre la Selección y Argentina, por la Copa América. Antes ya había estado en el centro de la polémica, por no cobrarle un penal a Huachipato contra The Strongest. Junto a eso, en Uruguay, su país de origen, el réferi ha sido cuestionado en más de una oportunidad. Pese a haber estado en la nómina de silbantes en Qatar 2022, ha sido suspendido por sus polémicas decisiones por la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Además, en 2022, junto a su hermano Roberto, fueron investigados por la fiscalía de Uruguay debido a varias denuncias por estafa. Claro que en esa oportunidad, pese a las acciones legales, no hubo resolución y tampoco se decretó una investigación interna en la AUF.

Morón alza la voz

En la previa del encuentro de vuelta, desde Blanco y Negro vuelven a referirse al tema del arbitraje. El gerente deportivo, Daniel Morón, realizó una petición a los jueces. “Esperamos que los árbitros no se equivoquen, que dirijan un gran partido, nada más”, dijo el exarquero a la radio ADN. El VAR será controlado por el también uruguayo Leodán González.

Además, el campeón de la Copa Libertadores de 1991 se refirió a la multitudinaria despedida que tuvo el plantel de Colo Colo en Pudahuel. “Esto ha traspasado todo. A todos nos ha conmovido, la gente en las calles, en la ruta, aquí en el aeropuerto. Esto ayuda. Uno espera que te reciban así, pero que te despidan así es maravilloso. Tenemos una linda tarea por delante todavía. Con estas cosas que pasan, todos estamos felices. Tenemos una deuda que devolverles a ellos”, aseguró.