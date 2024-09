La pataleta de Alan Saldivia tensiona a Colo Colo

Alan Saldivia abandonó la cancha del Monumental en el entretiempo del partido frente a River Plate. El defensor uruguayo volvía a jugar por Colo Colo después de la ausencia obligada por la cirugía a la que se sometió por la rotura del menisco interno de la rodilla derecha. La intervención se le realizó a comienzos de agosto. Desde esa fecha, no había participado en los encuentros del equipo popular. Su ausencia era un factor inquietante, por la cohesión que había alcanzado con su compatriota Maximiliano Falcón en el centro de la defensa.

En el choque ante los Millonarios, la falta de continuidad le pasó la cuenta. Se le vio lento e impreciso, todo lo contrario al juego que suele lucir cuando está en el nivel óptimo de su capacidad. Para colmo, recibió una amonestación. El balance general de su actuación termina dándole la razón a Almirón en la decisión de reemplazarle por Emiliano Amor. El propio técnico resaltó la importancia del seleccionado sirio. “Tenía tarjeta amarilla Alan y, como estábamos jugando mano a mano, cualquier situación era un riesgo para la segunda tarjeta. Entró Emiliano, jugó de líbero y ahí nos reacomodamos”, explicó el estratega, después del encuentro.

La pataleta de Alan Saldivia

A Saldivia, la decisión no le gustó. Un poco por el sacrificio que había hecho para volver y otro tanto por la magnitud del partido, de esos que le fueron granjeando la personalidad que le distingue. Cuando fue notificado de que no seguiría en la cancha, no escondió su molestia, aunque lo más preocupante fue la señal que entregó después: que había sentido molestias en la zona que le habían intervenido, lo que pondría en riesgo su participación en el partido que se disputará en el Monumental transandino.

En el staff albo desacreditaron rápidamente la alarma, considerando que las exhaustivas revisiones a las que había sido sometido el jugador daban cuenta de que el problema estaba superado y la atribuyeron el enojo del zaguero. Almirón recibió la versión y también la desechó. Eso sí, ante la duda, Saldivia ha practicado diferenciadamente.

Almirón, en la banca de Colo Colo (Foto: Photosport)

Una eventual ausencia sería una noticia fatal para Almirón, considerando que Falcón, expulsado por el entrevero con Paulo Díaz, no estará disponible para el choque en Núñez. La apelación alba resultaba previsiblemente infructuosa. El reemplazante de Peluca está definido: será Amor. Buscarle sustituto a Saldivia ya implicaría movimientos un poco más complejos. Los albos esperarán hasta último momento para cerciorarse de que el charrúa está en condiciones de entrar al campo de juego.

En Pilar

Los albos partieron este domingo para esperar el decisivo encuentro ante River Plate. Entrenaron en Macul y a las 17.25 horas emprendieron el viaje e a Buenos Aires. Allá aprovecharán de ajustar los últimos detalles previos al choque ante la escuadra de Marcelo Gallardo en un sitio que conocen perfectamente. La planificación alba contempla entrenar una vez, este lunes, en suelo transandino.

El Cacique se concentró en el club privado de Pilar, una exclusiva localidad ubicada a unos 50 kilómetros de la capital argentina. El sitio, que le garantiza un aislamiento absoluto, le trae buenos recuerdos. El equipo popular desarrolló dos veces la pretemporada en el lugar: en 2019 y en 2022. En el último de esos años terminó celebrando el título del Campeonato Nacional, bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros. Habían pasado cinco años desde que habían levantado el trofeo.